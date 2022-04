Premium Het beste van De Telegraaf

Londen, baby! Stedentrip: de rauwe randjes van arbeiderswijk Shoreditch in Londen

Door Babette Wieringa

Londen is zo groot dat het handig is om vooraf een plan te maken. Zo kiezen wij ervoor in het gezellige Shoreditch in Oost-Londen te logeren en vooral deze wijk te ontdekken. Shoreditch is van oorsprong een arbeiderswijk en, een spannend detail, ooit het jachtgebied van de seriemoordenaar Jack the Ripper. Dat rauwe randje is nog altijd zichtbaar in dit hippe, bruisende deel van de stad.