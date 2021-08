Financieel

Zorgen over leveringsketen nemen toe bij Alfen

Energiespecialist Alfen kampt steeds meer met ’uitdagingen’ in de toeleveringsketen. De maker van laadpalen voor elektrische auto’s en slimme energiesystemen had vooralsnog weinig last van voorraadproblemen, maar dat zal in de loop van het jaar wel anders worden.