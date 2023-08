Uittip: varen door het groene hart van Nederland

De ontwikkeling van de Vecht tot gebied van buitenplaatsen maakte deel uit van de Amsterdamse behoefte aan het platteland. Mede door deze behoefte en turfwinning in de regio was de rivier in vroeger tijden al een drukbevaren route voor trekschuiten en later de binnenvaart.

Met de komst van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1952 verplaatste de binnenvaart zich grotendeels daarnaartoe en kreeg de Vecht zijn huidige recreatieve karakter voor de pleziervaart.

Diverse rederijen bieden rondvaarttochten aan. U kunt een boot, inclusief schipper, afhuren voor een gezelschap voor feesten en partijen, maar u kunt zich ook voor een individuele rondvaart aanmelden. Bij alle rederijen zijn kinderen en mensen die slecht ter been zijn, welkom.

Theekoepels

Bij Rederij de Kampioen kun je op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag twee keer per dag opstappen in Nieuwersluis voor een rondvaart van anderhalf uur à € 22,50.

De schipper gidst via de zuidelijke route richting Breukelen door het adembenemende gebied en vertelt over de historie, buitenplaatsen, theekoepels, kastelen en waterhuishouding. Voor meer informatie: rederijdekampioen.nl, tel. 06-30368006.

Wilt u aan boord graag wat eten en drinken, dan biedt Rederij aan de Vecht een rondvaarttocht vanaf Nederhorst ten Berg richting Weesp. Dit gedeelte van de Vecht werd vroeger de Boerenvecht genoemd. De rivier slingert hier door het prachtige landschap met weidse vergezichten. De natuurliefhebber kan zijn hart ophalen. Deze twee uur durende tocht kost inclusief lunch € 35.

De rederij biedt ook een drie uur durende tocht inclusief een high tea en een BBQ in de vroege avond aan. Voor meer informatie: rederijaandevecht.com, tel. 0294-244001.

Wie graag wat langer op een boot zit, kan terecht bij Rederij Stichtse Vecht. Deze vaart dagelijks via de dorpskern van Maarssen in 3 of 3,5 uur richting Amsterdam. Afhankelijk van het soort rondvaart worden onder meer Breukelen, Nieuwersluis, Loenen aan de Vecht, Vreeland, Nederhorst den Berg en Nigtevecht gepasseerd. U ziet statige buitenhuizen, kastelen en buitenplaatsen.

De catering is uitgebreid: van een tosti tot een high tea. De prijs van een rondvaart van 3 uur is € 33, exclusief eten en drinken.

Voor meer informatie: rondvaartenvecht.nl, tel. 0346-725800.