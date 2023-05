Songfestival bijna van start: dit zijn de hotspots van Liverpool

Shoppen

Ruim aanbod

De schoonheidsprijs zullen ze niet winnen, maar Church Street en de omliggende straten doen wat ze moeten doen: fashionista’s van alle winkels voorzien. Denk aan Victoria’s Secret, Pull&Bear en Zara, maar ook aan Engelse merken als Ted Baker en Harvey Nichols.

Boetiekjes

Ⓒ 123rf

Met Saint Luke’s Church als fier ijkpunt herbergt Bold Street meer de boetiekjes voor bijvoorbeeld vintage (Little Red Vintage), platen (Dig Vinyl) en design (Utility), afgewisseld met restaurant(je)s met invloeden uit de hele wereld.

Degelijk

Noem het de Bijenkorfketen van Engeland; bij John Lewis vind je zo’n beetje alles wat nodig en wat je niet nodig hebt. Servies, hebbedingen, kleding, speelgoed, keukenwaar: hier ben je wel een tijdje zoet. 70 S John Street, johnlewis.com

Doen

Beatles Story

Ⓒ 123rf

Het is een toeristenfuik, maar het museum The Beatles Story (1) toont alles op het gebied van de band die z’n oorsprong vindt in Liverpool. Denk aan originele bladmuziek van Yesterday, maar ook met ’Ich liebe dich’ ondergekalkte hekken van hun bezoek aan Duitsland. beatlesstory.com

Gezellig

De originele Cavern Club waar The Beatles huisband waren, werd in 1983 afgebroken. Het duplicaat en de coverbands staan garant voor een gezellige avond. Songs als ’Penny Lane’ en ’Hey Jude’ blijven in je hoofd zitten.

Leerzaam

Ⓒ 123rf

Tien jaar geleden was Liverpool culturele hoofdstad van Europa en die reputatie maakt het nog steeds waar. Aanrader is het Tate Museum aan de haven. Loop meteen even door naar het Liverpool Museum om alles te weten te komen over de stad en haar architectuur. Pak het International Slavery Museum mee voor een historische les. Albert Dock

Muzikaal

Je kunt geen kroeg (vooral aan Matthew Street) voorbijlopen of er klinkt wel een gitaarklank of drumbeat. Liverpool staat bol van de livemuziek, het heeft dan ook een naam hoog te houden.

Statig

Ⓒ 123rf

Door heel Liverpool verrijzen de statigste gebouwen met de centrale bibliotheek William Brown Street), Saint George’s Hall (St George’s Place) en haar pompeuze buurgebouwen. Bezoek verder ook de kathedraal van Liverpool (2).

Genieten

Hip

Absolute aanrader is de Baltic Market (3) in de hippe wijk Baltic Triangle. In deze fabriekshal eet je aan lange tafels bij de foodstalls vers bereid en gehaald voedsel als pizza, kip, pasta of rijst. Vaak is er livemuziek waardoor het al snel gezellig wordt. Een praatje met de buurman is zo gemaakt. 107 Stanhope Street

Verscholen

Veel hotspots in Liverpool zitten verscholen in prachtig oude panden. Zo ook Pen Factory in de kelder van, inderdaad, een voormalige pennenfabriek. Hier deel je wereldgerechten als angry fried chicken, Turks lam en gefrituurde geitenkaas, weg te spoelen met een ruime keuze aan bier. 13 Hope Street

Sympathiek

Coffee and Fandisha (4) is een sympathiek koffietentje om rustig door de foto’s van alle in de buurt gemaakte en indrukwekkende straatkunst (6) te genieten. Homemade brownie in de ene hand, warme chocomelk met 80% cacao in de andere. Of koffie natuurlijk. 5 Brick Street

Slapen

Indrukwekkend

Het Aloft (5) is gevestigd in een oud verzekeringsgebouw en is dankzij haar formaat en geveldetails al indrukwekkend te noemen. Van binnen komt dat vooral door de hoge, prachtig afgewerkte plafonds. De bar wordt in de weekeinden drukbezocht. Wie wil, kan op de huisgitaar spelen. aloftliverpool.com

Luxueus

Verpakt in een oud magazijn aan de ooit zo welvarende haven is het Titanic Hotel een luxueus verblijf. De oude sfeer is, met dank aan veel hout en metaal, bewaard gebleven en de kamers zijn aan de ruime kant. Het hotel beschikt bovendien over een heerlijk wellnesscentrum. titanichotelliverpool.com

Culturele hart

Het authentieke boetiekhotel Black Burne Terrace stamt uit 1826 en werd in 2015 door de Sunday Times verkozen tot een van de 100 beste hotels in Groot-Brittannië. Gelegen in het culturele hart van de stad ligt alles op loopafstand, al is het openbaar vervoer ook uitgebreid. blackburneterrace.com