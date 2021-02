Zo zet je ’hoerenscheetjes’ en ’gekloven nonnen’ op tafel

De recepten van deze vijf gerechten (en vele andere) staan in Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus’. Een culinaire tijdreis met auteurs Christianne Muusers en Marleen Willebrands.

Muusers en Willebrands vertaalden de recepten uit het originele kookboek van doctor Battus en testten ze ook uit. Tegelijkertijd maakten ze de vertaalslag naar onze moderne keuken. Gelukkig zijn de bijzondere namen intact gebleven!v

Hoerenscheetjes

Het gaat hier om een soort koekjes, gemaakt van witbrood, wijn, eieren, gember en suiker. „Meng dit goed door elkaar en bak koekjes ervan in een pan met boter. Rasp suiker erover en dien op”, luiden de aanwijzingen het kookboek.

Gekloven nonnen

Dit zijn zoete gevulde eieren die na afloop nog even in de hete boter zijn gebakken. Je neemt de dooiers van hardgekookte eieren, doet deze in een vijzel, samen met gebakken appel, kaneel en suiker. „Stamp alles goed fijn en doe deze vulling in de eiwitten. Bak ze in hete boter. Strooi vervolgens kaneel en suiker erover en dien op.”

Slurpertjes

Dit zijn baksels van fijn deeg gevuld met een mengsel van fijngehakt merg, krenten, kaneel, suiker, eventueel gember en losgeklopte eidooiers. Het gaat de oven in, daarna is het smullen!

Mergpap

Je raadt het al, dit is een pap op basis van merg, maar ook verse melk en rijnwijn (droge witte wijn uit de Rijnstreek). Er gaat geraspt witbrood (om te binden) en suiker bij. Vervolgens moet het lange tijd zachtjes koken om de juiste dikte te krijgen.

Mergsopjes

Dit zijn kleine sneetjes geroosterd witbrood die zijn overgoten met een bijzonder vocht. Het vocht is gemaakt van merg en rijnwijn, die eerst samen zijn gekookt, waarna er suiker, krenten, kaneel, gember en kruidnagel zijn toegevoegd. Het geheel werd geserveerd bij een gebraad.

Wie enthousiast is geworden komt op battus.nl meer te weten over het kookboek en de kookkunsten van welgestelde Nederlanders in de 16e eeuw.