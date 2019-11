Recept van de dag: stoof van Pien

Ben Wigman schrijft: „In de jaren 1978 – 1981 moest ik iedere dag met de trein van Nijmegen naar Den Haag. Het was de tijd van het kabinet Van Agt – Wiegel en Pien Wiegel schreef toen wekelijks een recept in het Stan Huygens journaal. Dit heeft ze gemaakt toen Van Agt bij de Wiegels thuis was voor een overleg.”