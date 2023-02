Dit kan helpen als je vaak bang bent om fouten te maken

Nine Gramberg, GZ-psycholoog bij OpenUp: Fouten maken we allemaal. Niemand is perfect en iedereen heeft weleens gedachten als ’kan ik dit wel?’ en ’wat als het me niet lukt?’. Enerzijds is dat goed, want het geeft ons een gezonde vorm van spanning die helpt om te presteren.

Tegelijkertijd kunnen zulke gedachten ervoor zorgen dat je dingen uit de weg gaat die je anders wel had aangepakt. Zowel kleine dingen (bijvoorbeeld op iemand afstappen in de kroeg) als grote dingen (je hard maken voor die promotie).

Als je merkt dat je gedachten je tegenhouden, is het goed om jezelf af te vragen wat je écht wilt. Wat vind je leuk? Wat is belangrijk voor je? Als je weet dat iets belangrijk voor je is, is het makkelijker om jezelf te motiveren tóch actie te ondernemen.

Rampscenario’s

Vraag jezelf vervolgens af wat het ergste is dat kan gebeuren. Waarschijnlijk stippel je allerlei (ramp)scenario’s uit in je hoofd, maar hoe reëel zijn die eigenlijk? Zijn de gevolgen zo omvangrijk als ze in je hoofd lijken? Toets jezelf en vraag door. Vaak kom je tot de conclusie dat de consequenties lang niet zo groot zijn als je in eerste instantie dacht.

Sta er ten slotte bij stil hoe graag je dit wilt. Is het potentiële gevolg van het mislukken het waard om het toch te proberen? Ja? Ga ervoor.

Tip: probeer dit eerst eens bij iets kleins. Ontdek wat het met je doet en hoe anderen reageren. Dat is zelden zo zorgelijk als je denkt.

En onthoud: vaak geloven we meer in een ander dan in onszelf. Wat zou je in deze situatie tegen een vriend zeggen? Zeg dat eens tegen jezelf!

Een psycholoog kan je helpen om met je angstige gevoelens om te gaan. Voer vrijblijvend en anoniem een gesprek op zorgplatform OpenUp via openup.nl.

