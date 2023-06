Als je vijver op een moeras begint te lijken, is het tijd voor actie

Vraag: „We hebben sinds kort een huis met een grote vijver. Volgens de vorige eigenaren hoef ik daar weinig tot niets aan te doen, maar inmiddels lijkt het meer op een moeras. Wat te doen?”

Antwoord: „Weinig onderhoud is heel wat anders dan géén onderhoud! Groeit de vijver dicht, dan moet er worden uitgedund. In een vijver moet namelijk sprake van evenwicht zijn.

Zuurstof

Een goede vuistregel is: twee derde van het wateroppervlak open zodat de onderwaterplanten (die zuurstof in het water brengen) voldoende licht krijgen en een derde bedekt door drijfplanten of planten met drijvende bladeren. Niet alleen voor het mooie plaatje, maar ook voor als verkoeling en schuilplek voor waterdieren zoals vissen en kikkers.

Dus trek dat waadpak aan of gebruik een schepnet met stevige steel om het teveel aan planten uit de vijver te trekken. Laat de planten bij de vijverrand even uitdrogen; daarna kunnen ze in de groencontainer of op de composthoop.”