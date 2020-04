Hotels, verenig u!

Wie: Stephanie van Doorn (37)

Is: eigenaar van Nexus Hospitality, een platform dat zorgt dat onafhankelijke hotels en B&B’s door samenwerking met leveranciers financiële voordelen als goedkopere (wifi-, stroom-, tv-) tarieven en producten krijgen.

Nu: Heeft ze al haar kennis en contacten op scanjehotel.nl gratis opengezet om de onafhankelijke hotels en B&B’s door de crisis te slepen.

„Toen ik op 16 maart hoorde dat alle cafés en restaurants moesten sluiten, wist ik dat - ondanks het feit dat hotels open mogen blijven- deze branche ongenadig hard geraakt ging worden. Ik liep al wat langer met het idee om een 'hotelscan' te laten uitvoeren op operationele kosten, nadat ik eerder dit jaar enkele hotels in Rotterdam en Den Haag had bezocht. Het moment was dus aangebroken om dit - sneller dan gedacht - vorm te gaan geven. Op de site bieden we gratis onze dienst aan: we scannen hotels om te kijken waar er financiële voordelen vallen te halen.”

Samen sterk

„Het is bijzonder om te zien dat er zo veel bedrijven zijn die ook te hulp schieten. Zo verbaasde het me dat een groot beursgenoteerd bedrijf als KPN als eerste aangaf graag mee te denken met de hoteliers die zich aanmelden in deze crisistijden. En PR-bureau Today's Specials heeft razendsnel en ook kosteloos een campagne opgezet om de site kracht bij te zetten. Hotels zijn overduidelijk blij als er hulp wordt aangeboden. Echter voelen ze zich vaak wel alleen, dus is het aan mij om deze krachten te bundelen zodat ze niet meer alleen staan: Samen staan we sterk! De hotels hebben nú hulp nodig, dus in dit geval het motto: 'Speed trumps perfection!’”

„In maart heb ik een aantal hotels in Rotterdam bezocht. Eén in het centrum, en de man achter de receptie kwam me enigszins bekend voor. In een ver verleden heb ik in de legionella-preventie gewerkt waar dit hotel een klant van was. De man herkende me nog en reageerde ontzettend positief op dit initiatief voor onafhankelijke hotels en B&B's. Hij benadrukte dat het zo belangrijk is voor deze doelgroep om de krachten te bundelen. Zo zie je maar dat netwerk ontzettend belangrijk is, hoe lang het ook geleden is dat je contact met elkaar hebt gehad!”

Verzetten, niet cancellen

„Als startende ondernemer had ik me dit jaar iets anders voorgesteld. Het project waar ik mee bezig ben in Zandvoort is uitgesteld, en daarmee loop ik natuurlijk ook inkomsten mis. Maar deze periode geeft ook de kans om anders te gaan denken, en sommigen moeten dat wel. Daarnaast is het belangrijk om te zien dat dingen worden uitgesteld en niet afgezegd. Dat zou eigenlijk de grootste boodschap moeten zijn voor iedereen: zeg geen reserveringen af, maar verzet het. We zijn ons denk ik nu ook bewuster van de 10 vette jaren die we hebben gehad, die gepaard ging met veel gehaast, vervuiling en laksheid. Misschien gaan we nu wel wat bewuster om met wat we hebben, kunnen en zijn!

„We bieden de diensten kosteloos aan, dus dit is voor mij op dit moment niet voldoende om financieel gezond te blijven. Het betaalt zich terug in een goed gevoel: de site is enkel opgezet om hotels een hart onder de riem te steken en ze te helpen in tijden van nood. Bovendien ben en blijf ik graag in contact met de - in mijn ogen - meest dynamische markt die er bestaat: hotels en B&B's.”

Toekomst

„Door deze crisis gaan mensen toch anders denken. Termen als 'steun je lokale ondernemer' en 'help elkaar', zorgen ervoor dat mensen misschien toch liever bij dat unieke boutique hotel of charmante B&B gaan reserveren in plaats van via AirBnB of bij een grote keten-hotel te overnachten. Ik verwacht dat mensen ook, meer dan normaal, vakantie in eigen land gaan vieren dit jaar. Als we allemaal een beetje meer bezig zijn met de (lokale) ondernemers en elkaar steunen, denk ik dat we een meer saamhorige samenleving overhouden aan deze crisis.”

www.scanjehotel.nl

Heeft u ook een creatieve omslag met uw bedrijf gemaakt? Mail naar [email protected] en wie weet komt u ook in de rubriek De Omdenkers!

