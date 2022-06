Cashewnoten die geen vervuilende wereldreis maken, maar lokaal worden gepeld: ze zijn er!

Het was een redelijke gewaarwording toen ik eens te gast was bij een vriendin die een romige vega-pasta had klaargemaakt. Ik was destijds best bevooroordeeld over vegetarisch en veganistische gerechten, maar deze volkoren pasta met cashewnotenroom smaakte verrukkelijk en deed niet onder voor een ’normale’ pasta.

Die cashewnoot is het zaad van de kasjoeboom en komt oorspronkelijk uit Brazilië. De vrucht waarin dit zaad zit, is een beetje een bedrieger. Die bestaat namelijk uit een zogenoemde felgekleurde schijnvrucht (om natuurlijke vijanden te foppen) en de eigenlijke vrucht met het zaad, die er onder hangt. De vorm van de cashewnoot herken je meteen! Hoewel hij oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt, worden cashewnoten ook in grote delen van Afrika, India en Zuidoost-Azië verbouwd. Maar er is wel iets geks aan de hand. Veel cashewnoten maken na hun kweek een bizarre wereldreis naar Azië omdat ze daar op mechanische wijze vele malen sneller kunnen worden gepeld. Daar kom ik later op terug.

Vegan

Het zal niemand verbazen dat de noten big business zijn. Niet alleen als snack of garnituur, er wordt dus ook room, melk en vegan kaas van gemaakt. We gaan langs bij Mr. and Mrs. Watson in Amsterdam, een vegan kaasspecialist/restaurant, om het geheim van die veganistische kaas te ontdekken. Overigens met redelijk wat scepsis, omdat ik het aanbod in de supermarkt gewoon vies vind.

Nick Piña richtte met twee compagnons de zaak op. „We zijn dit restaurant begonnen omdat er destijds geen alternatieven waren voor vegetariërs en veganisten”, vertelt Piña. „Onze missie is om mensen meer plantaardig te laten eten en kaas hoorde hier vanaf dag een bij. Je kunt het niet vergelijken met traditionele kaas. We maken ze van cashewnotenpasta die we twee tot vier weken laten rijpen met een camembert-schimmel en/of blauwe kaasschimmel. Het is heel rijk aan eiwitten en bevat in tegenstelling tot echte kaas vooral goede vetten.”

Ⓒ EMDE BOAS, MICHAEL VAN

Natuurlijk moet dat even worden geproefd. Het ’camembert-kaasje’ met een walnoot binnenin heeft weliswaar een andere, minder romige en meer vaste structuur, maar de smaak is verrassend goed, hartig. Of echte kaasliefhebbers zich hierdoor zullen laten verleiden, is de vraag, maar het smaakt wel.

Wereldreis

Nick en zijn partners halen hun cashewnoten uit de hele wereld, al moet het wel goed zitten met het welzijn op locatie en de duurzaamheid. „We halen onze noten uit India, maar we weten dat ze vanuit de hele wereld naar Azië worden vervoerd. Dat is natuurlijk niet wenselijk.”

Toch zijn er sinds kort cashewnoten die niet die malle wereldreis maken, maar lokaal worden gepeld. Hayo de Feijter en zijn partners Roel van de Weijer en Freek Wessels richtten Johnny Cashew op, te koop bij Gorillas en Pieter Pot (en als Way to Go Cashew bij Lidl). Ze willen een einde maken aan de omreiscashews. „Ik ben van huis uit landbouwer en ondernemer, en heb lange tijd in Tanzania gewoond waar ik andere noten verbouwde”, vertelt de Feijter. „Een vriend wees me op de vreemde situatie waarbij cashewnoten uit Tanzania in Azië werden gepeld. Ik ben me erin gaan verdiepen en wat blijkt? Ongeveer de helft van alle cashewnoten die je in Europa of de VS koopt, komen uit Afrika, maar negentig procent daarvan dus naar Azië verscheept om gepeld te worden. Een omweg van tenminste 12.000 kilometer. Wij vonden dat dit anders kan.”

De opvallende cashewnotenvrucht met de noot die eronder hangt. Ⓒ 123rf

Zo gezegd, zo gedaan. Al kostte het heel wat tijd en moeite om in Tanzania de samenwerking met boeren en infrastructuur op te zetten. Maar, het is gelukt! „We werken nu met 400 boeren die een eerlijke beloning krijgen voor hun noten. Er pellen nu 600 mensen cashews voor ons, waarbij we ook gebroken noten afnemen. Tijdens het pellen breekt namelijk gemiddeld dertig procent, die gewoonlijk wordt afgekeurd en voor dumpprijzen van de hand gaat.”

Het ultieme doel van De Feijter is dat het bedrijf zo’n succes wordt dat hun werkwijze breed wordt overgenomen. „Dan kunnen we ook producten maken van het kleine deel dat echt niet verkoopbaar is, zoals cashewpasta, die weer voor vegan kaas kan worden gebruikt.”