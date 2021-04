Reisonderzoek: dit zijn Nederlanders bereid te betalen voor een vakantie

Dat blijkt uit de Columbus Travel-survey 'reizen na corona', waaraan 3.338 Nederlanders hebben meegedaan.

Bijna de helft van de ondervraagden wil dit jaar nog nog in zowel Nederland als het buitenland vakantie vieren. 42% geeft aan alleen in het buitenland op reis te willen gaan en slechts drie procent wil helemaal niet op vakantie.

Coronamoe

Vergeleken met afgelopen voorjaar, toen Columbus ook onderzoek deed naar de reiswensen en -plannen van Nederlanders, is er veel meer animo om de wijde wereld in te trekken. Respondenten geven aan dat dit voor een groot deel te danken is aan coronamoeheid; veel Nederlanders willen een inhaalslag maken en de reizen die ze vorig jaar niet konden maken alsnog compenseren.

Daar hebben ze veel geld voor over; ruim de helft van de Nederlandse reizigers is van plan nog tot 3000 euro aan vakanties uit te geven dit jaar. Een kleine 5% is bereid meer dan 10.000 euro te betalen.

September

De hoogseizoenmaanden juli en augustus worden dit jaar door september van de troon gestoten als favoriete reisperiode voor een vakantie in het buitenland. Voor de meeste mensen is er in de zomermaanden namelijk nog te veel onzekerheid.

Het voorjaar en de vroege zomer zijn daarom juist weer populaire periodes voor een vakantie in eigen land.

Verweg

Europese landen blijven favoriete vakantiebestemmingen, maar verre landen rukken op. Nederlanders hebben zin om naar verre bestemmingen zoals Indonesië en de Verenigde Staten af te reizen.

De top 15:

1. Spanje

2. Italië

3. Duitsland

4. Griekenland

5. Frankrijk

6. Portugal

7. Oostenrijk

8. Noorwegen

9. IJsland

10. Kroatië

11. België

12. Indonesië

13. Zwitserland

14. VS

15. Zweden