Dagrecept: Geroosterde pompoen, andijvie en pancetta

Maar de iets bittere andijvie past er weer goed bij! Dit recept komt uit dat fijne boek That sounds so good van Carla Lalli Music.

Nodig voor 2 personen:

- 1 pompoen (zo’n 900 g)

- extra vergine olijfolie

- Zeezout en gemalen peper

- 1 krop andijvie

- 115 g pancetta (in dunne plakjes)

- 1 el sherryazijn

- 1 el vers citroensap

- 2 grote eieren

Verwarm de oven voor op 220 graden. Schil de pompoen en snijd in partjes van ruim 1 cm. Leg op een diepe bakplaat, besprenkel met olie, bestrooi met zout en peper en schud om. Rooster ze in 20 tot 25 minuten lichtbruin en zacht. Snijd ondertussen de onderkant van de andijvie en haal de bladeren los.

Was en dep ze droog. Scheur grote bladeren doormidden. Bak de pancetta in een grote (anti-aanbak) koekenpan in 8 tot 10 minuten op middelhoog vuur goudbruin. Zet het vuur iets hoger en bak de plakjes nog 2 tot 3 minuten krokant. Leg op een bord; laat het vet liggen. Voeg de andijvie toe, voeg zout en peper toe en roerbak 3 tot 4 minuten tot ze geslonken, maar de nerven nog knapperig zijn.

Zet het vuur uit en roer de azijn en het citroensap erdoor. Doe de andijvie in een kom. Bak de eieren in een schone pan zo’n 4 minuten, tot het eiwit gestold is en de dooiers nog vloeibaar zijn. Leg de pompoen, pancetta en de andijvie op 2 borden en leg de eieren erop.