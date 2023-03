Column Babette: Het is gedaan met de rust zodra de zon schijnt

Overeenkomsten hebben ze zeker: ze houden van vrijheid, voelen zich verbonden met hun leefomgeving, zijn zelfs trots op hun eiland. Inderdaad, ’hun’ eiland. Want zo voelen eilandbewoners dat.

Ik ben er ook een. Woon op een prachtig klein, verscholen eiland midden in Amsterdam. Met ophaalbruggetjes, historische pakhuizen en groenplekken aan het water. Hoewel ik niet weet of ik me na drie jaar al eilandbewoner mag noemen en van mijn buren mee mag praten, permitteer ik me dat wel.

Bij ons op het eiland is namelijk hetzelfde aan de hand als op Texel. Het wordt er te druk in de zomer. Althans, dat stelt de ene groep eilandbewoners. De andere groep noemt dit onzin. En vindt bovenal dat je geen alleenrecht op een mooie woonomgeving hebt.

Op ons eiland wonen een paar honderd mensen en op een warme zomerse dag ziet het op en rondom het eiland zwart van de mensen.

Texel kent 13.000 bewoners en ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen mensen, wat neerkomt op zo’n vier miljoen overnachtingen. Op beide eilanden wordt gediscussieerd over dezelfde vragen: wanneer is het te veel, wat is te druk?

Op Texel zijn er mensen die zeggen dat er niet snel te veel bezoekers zijn omdat tachtig procent van de eilanders afhankelijk van het toerisme is. Maar de gemiddelde Texelaar zegt dat het eiland piept en kraakt, dat het de spuigaten uitloopt. En precies dat vinden sommige van mijn buren ook.

Bij ons is het gedaan met de rust zodra de zon schijnt, maar nou en? Is het juist niet leuk dat iedereen tijdens die paar mooie dagen kan meegenieten van ons bijzondere plekje? Ik vind van wel, mits mensen hun troep opruimen en niet tegen de bomen plassen.

Daarover: een van mijn buurvrouwen noemt het gezeik. En heeft een oplossing voor als de meerderheid dan toch bepaalt dat er iets moet veranderen: zorg dat je op drukke dagen lastiger bereikbaar bent. Simpelweg door de ophaalbruggetjes af en toe omhoog te doen.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl