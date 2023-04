Is fijnstof uit de droger slecht voor je gezondheid?

Vraag:

Teus: „Veroorzaakt de condensdroger veel fijnstof in huis en hoe schadelijk is dat?”

Antwoord:

Zamarra: „Fijnstof is kleiner dan 10 micrometer en onzichtbaar voor het blote oog. De stofdeeltjes die uit de droger komen, zijn groter en worden niet als fijnstof gezien. Ze zijn geen gevaar voor de gezondheid. De open haard stoken, kaarsen branden en koken veroorzaken wél schadelijke fijnstof. Er blijft geen stof achter in de kleding in de wasdroger. Eventuele pluisjes of stofjes komen terecht in de filters die regelmatig moeten worden schoongemaakt.”

Ook een huishoudprobleem waar je niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl.