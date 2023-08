Harsplek op je auto? Zo verwijder je die zonder je lak te beschadigen

Boomhars is net lijm. Het goedje is voor bomen essentieel om zich te beschermen tegen ’vijdandelijke’ invloeden van virussen en schimmels en het heeft een reparerende werking wanneer de schors is beschadigd. Maar komt er een druppel hars op je auto, dan is het alarmfase 1. Hars begint al vrij gauw te bijten en hoe langer het spul de kans krijgt zich te hechten aan je lak, hoe moeilijker het wordt om de plek nog te verwijderen. Hoe pak je dat het beste aan? Popsci.com verzamelde een aantal middelen waarmee je de hars het beste te lijf kunt gaan.

Harsverwijderaar

Er zijn speciale boomharsverwijderaars op de markt die door precies de goede ingrediëntenlijst een grote kans van slagen hebben. Zorg ervoor dat je auto is afgekoeld (zeker bij vlekken op de motorkap is het dus belangrijk dat je niet nét na het rijden aan de slag gaat) en pak er een micrivezeldoek en een emmer lauw water bij. Smeer de vlek in met de verwijderaar, laat even intrekken en wrijf schoon met de microvezeldoek.

WD40

Niet alleen een wondermiddel voor piepende scharnieren, schurende kettingen en klagende remschijven, maar ook een vriendelijk middel om vlekken op je lak mee te lijf te gaan: WD40. Dit multifunctionele middel bijt niet en zal dus geen schade veroorzaken wanneer je de harsvlek ermee inwrijft. Zeker het proberen waard!

Gebruik een föhn

Deze tip is er één om met fluwelen handschoenen aan te pakken, maar hij kan wel werken. Gebruik een föhn op de laagste stand om de hars heel even te verwarmen. Dat kan ervoor zorgen dat het spul wat zachter wordt en daardoor makkelijker te verwijderen. Maar, nogmaals: doe voorzichtig! Te veel hitte kan de lak juist weer beschadigen.

Autoshampoo

Ook autoshampoo is een geliefd middel om hars mee van je lak te verwijderen. Leg je microvezeldoek of een spons in heet water met autoshampoo en leg deze vervolgens op de plek. Na een paar minuten lichtjes wrijven en het schoonmaakmiddel zal zijn werk doen.