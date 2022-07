Zo kun je met de juiste voeding je sportprestaties verbeteren

Borden met pasta, koolhydraten stapelen en sportgels: voor de recreatieve sporters is het wellicht een ver-van-hun-bedshow, maar ook wanneer je niet op topniveau op het veld, in de sportschool of op de pedalen zit, kan het juiste voedsel voordelen hebben.

Diëtist en voedingsdeskundige Stephanie Scheirlynck schreef er meerdere boeken over, waaronder Het sportkookboek 2, verbeter je sportprestaties met de juiste voeding. Zelf was ze altijd op hoog niveau actief in de atletiek, tot ze besloot zich te verdiepen in het begeleiden van topatleten en die kennis ook te delen met ’gewone’ sporters.

„Want voeding heeft rechtstreeks invloed op prestaties”, legt Scheirlynck uit. „Om sneller of sterker te worden of het langer vol te houden. Maar de juiste bouwstenen kunnen ook zorgen voor een sneller herstel of voorkomen van blessures.”

Energie

Het juiste eten maakt dat je comfortabeler sport, of dat nu 2 keer per week voor plezier of op hoog niveau is. „Veel recreatieve sporters merken toch dat ze ooit eens met overbelasting kampen, pijntjes krijgen. Als je geen aandacht besteedt aan voeding haal je niet het beste uit je lijf, op welk niveau dan ook.”

De juiste voeding bestaat uit drie belangrijke hoofdelementen. Als eerste koolhydraten als bron van energie. „Die zitten vooral in pasta, brood en rijst en kun je maar in beperkte hoeveelheid opslaan. Als je sport, moeten die op de trainingsdagen in de juiste hoeveelheden binnenkomen, want het is je benzine.”

Vetten, bijvoorbeeld uit noten en zalm zijn goed voor weerstand en eiwitten, te vinden in bijvoorbeeld kwark, dienen als bouwstof om spieren op te bouwen, te versterken en te herstellen. Daarnaast zijn vitaminen, mineralen en vocht voor het algemeen welbevinden belangrijk.

Maar het draait vooral om timing, weet de expert. „Wielrenners kunnen op zondag gaan fietsen, op zaterdag niet veel eten en dan tijdens de rit alleen maar water meenemen. Dan ligt hongerklop op de loer: het lichaam heeft niet genoeg brandstof voor zo’n trip. Water alleen is dan niet genoeg, een banaan, peperkoek of energiereep moet het dan aanvullen. Of vaak eten ze dan bij terugkomst alles wat voorhanden is, of heel veel. Eigenlijk eten ze dan wat ze van tevoren hadden moeten eten: niet achteraf aanvullen, maar op voorhand een bodem leggen. Het gevaar is namelijk dat je dan achteraf ook verkeerde voeding zoals veel suikers neemt, omdat je vanuit honger niet meer de juiste keuzes meer kunt maken.”

Spierherstel

Op de dag van de activiteit of wedstrijd adviseert Scheirlynck niet later dan twee uur van tevoren een zware maaltijd te nuttigen.

„Het is heel simpel: luister naar je lichaam en geef het op de juiste momenten en dagen wat het nodig heeft. Als je ’s avonds gaat sporten, is het goed ’s middags al een zware maaltijd te nemen en vlak ervoor eventueel een tussendoortje. Zo heb je het goed gedekt. Je hoeft daarna ook niet meer per se koolhydraten aan te vullen, maar voor het spierherstel zijn eiwitten dan wel weer goed om direct na de training te nemen. En de volgende ochtend een goed ontbijt.”

Tot slot adviseert ze, óók aan de topsporters die ze begeleidt, om gewoon ook af en toe vooral die zak friet, die reep chocolade of dat taartje op die verjaardag te eten. „Het gaat allemaal om timing. Eet meer wanneer je het nodig hebt, en minder wanneer je een rustdag hebt. Als de basis gezond is, is er zeker ruimte voor extraatjes.”

Afvallen? Blijf eten!

De meest gemaakte fout die Scheirlynck tegenkomt tijdens afvallen is juist te weinig eten en wel sporten.

„Juist de combinatie van voeding en sporten maakt dat je op een gezonde manier afvalt. Als je meer gaat bewegen daalt je gewicht, door minder te eten ook, maar die twee samen moet op een gecontroleerde manier plaatsvinden, anders loop je het risico dat je het niet volhoudt of juist blessures krijgt.”

Dit verhaal heeft eerder in De Telegraaf gestaan.