Dagrecept: Kruidige citroenkip met geroosterde amandelen

Ze liggen tegenwoordig gewoon bij de super! Heerlijk in marinades, zoals Sami Tamimi (zakenpartner van Ottolenghi) doet in Falastin (Fontaine). Snijd 2 citroenen in plakjes (1/2 cm dik), leg in een flinke mengkom.

Rasp de schil van de 3e citroen (voor 1,5 tl rasp) en leg apart. Pers de citroen uit voor 1,5 el sap; doe in een mengkom met de kip, ui, knoflook, sumak, piment, 2 el za’atar, 2 el olie, bouillon, 1/2 tl zout en een flinke draai peper. Meng goed, dek af en leg minstens 2 uur in de koelkast (of de hele nacht). Haal de kip een uur voor het bakken uit de koelkast. Verhit de oven tot 200 graden.

Leg de kip met de velkant naar boven op een bakplaat, giet de marinade en citroenplakjes erover. Besprenkel met 1 el olie en bak de kip in 45 minuten (schep halverwege om) goudbruin en gaar. Schep de kip, citroen en braadvocht in een schaal. Meng tegen het eind van de baktijd de peterselie met de citroenrasp, 2 el za’atar en 3 el olijfolie. Lepel alles over de kip, maak af met geroosterde amandelen.

Nodig voor 4 personen:

- 3 citroenen

- 1,4 kg kip (borst, poten en dijen, of 1 kg bouten met vel)

- 260 g uien (gepeld,

in zes parten)

- 2 bollen knoflook met vlies (overdwars gehalveerd)

- 3/4 tl gemalen piment

- 2 tl sumak, 4 el za’atar

- 90 ml olijfolie, zout, peper

- 200 ml kippenbouillon

- 5 g bladpeterselie (gehakt)

- 30 g amandelschaafsel (geroosterd)