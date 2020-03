Zo hou je jezelf gemotiveerd

Hoe komen we op creatieve ideeën als we vooral thuiszitten?

„Creativiteit ontstaat juist als er nood is. We moéten nu wel creatief zijn. Of het nu is om keukenrollen doormidden te zagen, een thuis-gym te openen of creatieve manieren te bedenken om thuis te werken. Er is geen vijfstappenplan voor motivatie. Zie vooral de mogelijkheden, in plaats van wat er niet (meer) kan. Dit een mooie periode om toe te komen aan dingen waar je normaal gesproken niet aan toekomt: je kledingkast sorteren, het maken van een foto-album. Maar ook je financiën op orde brengen of andere todo’s die anders lang blijven liggen.”

Wat moeten we weten, wat ons kan helpen onze motivatie te houden?

„Deze periode kan ook bijdragen aan je geluk. In 2007, toen de economie hoogtij vierde, was het geluksniveau van de mensen in het westen lager dan een jaar later midden in de crisis. Dit heeft te maken met twee dingen: verwachtingen en waardering. Wanneer het goed gaat, zijn onze verwachtingen torenhoog en zeuren we snel als iets niet naar onze wens gaat. Wanneer er crisis is, verwachten we veel minder en waarderen we veel meer wat er wel is. Dat is een formule voor geluk.”

Wat is de grootste fout die we in deze tijd kunnen maken?

„Niet accepteren dat de situatie de situatie is. Dat geldt ook voor andere dingen in het leven. Je kunt op veel dingen invloed uitoefenen, maar je hebt geen controle. Het levert je niet zo veel op om je energie te steken in het probleem. We hebben helaas geen rode knop om het coronavirus te verwijderen zodat we weer gewoon de straat op mogen. Waar je wél invloed op hebt, is hoe je er mee omgaat. Deze situatie biedt een hele hoop mogelijkheden die er niet zijn in het normale leven. Wanneer je je daar op focust, kun je er het beste van maken.”

Is het ook oké als er even geen motivatie is, en kan dat ook even ergens toe leiden?

„Dat ligt er aan hoe je motivatie definieert. Ik denk dat het heel goed is om niet altijd positief te zijn. Tegenslagen horen bij het leven. En zonder diepe dalen kun je ook geen hoge pieken ervaren.”

Motivatie halen we ook uit het meemaken van goede dingen. Kan er uit deze tijd ook iets goeds komen?

„Het mooiste dat uit deze tijden kan komen is dat we meer in verbinding met elkaar leven. Dit is een periode die bij uitstek de gelegenheid biedt om meer tijd met je partner of gezin door te brengen. En ook je vrienden die je wellicht meer (beeld)belt. Het verbindt ons ook als maatschappij. We voélen dat we dit samen moeten doen. Wat ook kan gebeuren: door veel thuis te zitten, heb je wat minder prikkels. Daardoor zou je meer de verbinding met jezelf kunnen voelen. En verbinding, op alle niveaus, is hetgeen dat gelukkiger maakt.”