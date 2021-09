Recept: Smakelijke biersaus voor gebraden rosbief

Nodig voor vier personen: 8 plakjes gebraden rosbief, 4 gedroogde, ontpitte pruimen, liefst pruneaux d'Agen, 2 kleine sjalotjes, 2 eetlepels olijf- of zonnebloemolie, 1 dl Hertog Jan Grand Prestige, waterkers, peper uit de molen en zout naar smaak.

Bereiding:

Sjalotjes schillen en in stukjes snijden. De gedroogde, ontpitte pruimen in stukjes snijden. In een mengkom in het bier gedurende 2 uur wellen. Olie in een koekenpan verhitten en de sjalotjes goudgeel bakken. Hittebron op de laagste stand zetten en de gewelde stukjes pruim en het restant van het bier erbij doen.

Gedurende 20 minuten stoven. In de koekenpan laten afkoelen en met een staafmixer niet al te fijn pureren. Op smaak brengen met peper en zout. Over de plakjes gebraden rosbief verdelen, oprollen en met een prikkertje vastzetten. Verdeel over dessertbordjes en garneer met waterkers.