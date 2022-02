Dit mag nooit meer weg: Lego-poppetjes als symbool van hoop

Premium Tussen de lakens

Nina is niet monogaam, haar vriend wel: ’Ik vertel het Duncan altijd eerlijk’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Nina (31). Aan monogamie doet ze niet; ze gelooft er niet in en het past niet bij haar. Haar huidige vriend denkt daar anders over, maar accepteert dat Nina soms met een andere man het bed in duikt.