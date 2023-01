Nationale Tulpendag: dingen die je nog niet wist over de tulp

De kleur die niet kan

Elk jaar komen er nieuwe kleuren en tinten bij in het al gevarieerde kleurenpallet van de tulp. De kleuren worden veroorzaakt door de combinatie lichttint en pigmentaanmaak. Zo zijn er heel veel kleuren tulpen op de markt. Behalve ééntje: de diepe blauwe kleur. Blauwe tulpen bestaan net zomin als zwarte tulpen, die in werkelijkheid donkerpaars zijn. Honderden kwekers hebben geprobeerd een te kweken, maar nog nooit is er echt een blauwe tulp gekweekt. De dieppaarse zogeheten Queen of the Night komt het meest in de buurt.

Kijk uit met de fruitschaal

Eenmaal een prachtig in huis, zijn er nog een aantal verzorgingstips. De meeste zijn bekend, maar wist je dat ook de juiste plek van belang is? Zet het bloemstuk uit de tocht, zon, zoveel is duidelijk, maar ook: vermijd een plek naast de fruitschaal. Fruit trekt vliegjes en ethyleengas, waardoor de bloem sneller verwelkt. Zo heb je zo lang mogelijk plezier van de vrolijke tulp.

De geboorte van een tulp

Een nieuwe tulp ontstaat door verschillende soorten met elkaar te kruisen. Dat doen zogeheten veredelaars: bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe tulpen, denk aan een nieuwe vorm of kleur. Dit gebeurt door het stuifmeel van de ene tulp op de stamper van de andere aan te brengen. Dit is een uitgebreid proces dat wel 20 jaar kan duren.

Hij is helemaal niet Nederlands

Nederland is koploper op gebied van de export van de tulp. Jaarlijks worden er zo’n 1,7 miljard tulpen geproduceerd en geëxporteerd naar haast elk land ter wereld. We staan er om bekend, maar oorspronkelijk komt de bloem uit Turkije. De naam komt van het woord ‘Tulipan’, vertaald naar tulband. In 1593 kwam de tulp voor het eerst naar Nederland. Later, in de Gouden eeuw, was de tulp extreem veel waard, ongeveer net zoveel als een grachtenpand in Amsterdam.

Tulpen op je bord

Tijdens de hongersnood in de Tweede Wereldoorlog aten de mensen tulpenbollen. Uit nood, want erg smaakvol waren ze niet, eerder uitgedroogd en bitter. Tegenwoordig komt het vaker voor dat tulpen worden gebruikt om te eten. De tulpenblaadjes kun je bijvoorbeeld gebruiken voor een salade. De smaak lijkt op sla met een peperachtig tintje. Roze, perzikkleurige en witte soorten tulpenblaadjes smaken zoet, terwijl rode en gele tulpen de sterkste smaak hebben. Ook voor garnering zijn de blaadjes ideaal. Ook de bollen worden nog altijd gegeten, ze zijn net als tamme kastanjes te poffen in de oven.

Ze zijn met veel

Er zijn meer dan 4000 verschillende tulpen in tientallen kleuren en kleurschakelingen. Met een gekartelde rand, enkele, dubbele of meerkleurige bloemen. Elke soort heeft zijn eigen botanische naam. Er zijn er die vernoemd zijn naar beroemdheden, zoals koning Willem-Alexander, André van Duin en Anny Schilder. De Triumph-tulp is de bekendste en populairste soort. De bloemen hebben de typische tulpenvorm die kegelvormig begint en na opening verandert in een ovaal.

Ze zijn gevoelig

Eén virustulp kan een hele oogst besmetten. Een virustulp is een tulp die een afwijking of mutatie heeft. Dit kan alleen al een klein streepje zijn. Het virus wordt overgedragen door luizen: ze eten van een virustulp en dragen het virus over naar een gezonde tulp door daar ook van te eten. Tulpenkwekers struinen zelf verwoed de bollenstreek af om de virustulpen eruit te halen.