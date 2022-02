Het betaalmoment tijdens een date: zo hoort het volgens een etiquette-expert

Tikkie heeft onderzoek gedaan naar het betaalgedrag van Nederlanders tijdens dates. Daaruit blijkt dat 65% van de mensen zich ongemakkelijk voelt wanneer de rekening op tafel komt. Sterker nog: dat moment vinden zij nog vervelender dan het betalen zelf.

Het ongemak over het betaalmoment wordt vooral veroorzaakt door het feit dat Nederlanders verschillende ideeën hebben over het betalen tijdens een afspraakje. Mannen lijken traditioneler te zijn dan vrouwen als het gaat om de rekening.

Splitten

Hoewel vier op de vijf respondenten (82 procent) vindt dat beide partijen even vaak de rekening moeten betalen als teken van gelijkwaardigheid, vindt meer dan de helft van de mannen (53 procent) dat zij tijdens de eerste date moeten betalen. Slechts 7 procent van de vrouwen vindt dat zij tijdens een eerste date de rekening moeten pakken.

Als de rekening wordt gedeeld door het sturen van een Tikkie, is het verstandig om hier vooraf afspraken over te maken: meer dan acht op de tien (82 procent) Nederlanders vindt een onaangekondigd betaalverzoek na afloop van een date ongepast.

Een ander opvallend feit uit het onderzoek is dat, als duidelijk is wie de rekening betaalt, de meeste Nederlanders rekening houden met wat zij eten en drinken op kosten van de ander. Driekwart (74 procent) neemt bewust niet de duurste hapjes/drankjes van de kaart als zij weten dat de ander betaalt.

Afknapper

Hoewel veel mensen graag zelf willen betalen tijdens een date, of in ieder geval willen splitten, vindt ruim vier op de tien van de respondenten (41 procent) het een afknapper als de ander niet betaalt op een date. Dit geldt vooral voor vrouwen: 46 procent vs. 36 procent man.

Communiceren

Maar hoe ‘hoort’ het eigenlijk? Volgens etiquette-expert drs. Gonnie Klein Rouweler zijn er een aantal algemene ‘vuistregels’. “De persoon die de date initieert, betaalt de rekening”, zo stelt zij. “Hij of zij vraagt de ander namelijk mee uit eten en zoekt het restaurant uit.” Daarbij is het volgens Klein Rouweler handig als de initiatiefnemer bij de uitnodiging ook meteen duidelijk maakt dat hij (of zij) de rekening betaalt. “Je zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen: ‘Ik trakteer’, dan is dat meteen duidelijk.”

Volgens de etiquette-expert is duidelijke communicatie het toverwoord om ongemakkelijke momenten te voorkomen. “Geef het gerust van tevoren aan als je de rekening wil delen. Als de rekening gedeeld wordt, is het wel zo netjes om gerechten en drankjes te bestellen in dezelfde prijsklasse.” En, zo adviseert Klein Rouweler: “Splitten betekent niet dat je per gerecht of drankje uitrekent wie wat heeft besteld. De rekening wordt echt door tweeën gedeeld.”

Mocht je hebben besloten om de rekening te splitten, bespreek dan ook met elkaar hoe de rekening wordt betaald. Klein Rouweler: “Geef bijvoorbeeld aan dat jij het voorschiet en vraag of de ander het goed vindt als je achteraf een Tikkie stuurt.”

Ongevraagd een betaalverzoek sturen is volgens de expert not done. “Niet iedereen wil betalen via Tikkie. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die nog contant geld op zak hebben.”