Mijn reis: ’Bankpas twee keer opgeslokt’

Mooiste herinnering

„Namibië en Botswana in 2019. En de Canning Stock Route, een bijna 2000 km lange track door vier woestijnen in het westen van Australië. Het kostte ons drie weken om weer in de bewoonde wereld te komen!”

Drama

„Zowel in Zuid-Afrika als in Taiwan kwam onze bankpas niet meer terug uit de machine. Gevolg: pas blokkeren en dochterlief vragen om geld op onze tweede rekening te storten.

In 2017 genoten we van de zonsondergang in de Namibwoestijn toen het thuisfront belde vanwege de gezondheid van onze moeder (101). We moesten de reis afbreken en 24 uur later zaten we in het vliegtuig naar huis. Een bizarre ervaring!”

"Onze koffers stonden in afgesloten ruimte en niemand wist waar de sleutel was"

Koffers kwijt

„Nadat we in 2001 bij ons hotel werden opgehaald voor een achtdaagse georganiseerde tour van Darwin naar Broome, bleek dat er voor onze koffers geen plaats meer was. Ze zouden met de Greyhound-bus naar Broome worden vervoerd. Bij aankomst bleek dat onze koffers in een ruimte waren gezet die op slot was. Niemand wist waar de sleutel was. Wij hadden een prachtig hotel, maar we stonken een uur in de wind. We mochten een nieuwe outfit aanschaffen die de volgende dag zou worden vergoed. Dus niet! Iemand die alles had geregeld, was onvindbaar.”

Altijd mee

„Leatherman, fototoestel en videocamera.”

Gekste gegeten

„Levende witchetty grubs, de larve van een nachtvlinder, vanaf het kampvuur. Ze smaakten naar hazelnoten. Een belangrijke voedingsbron (eiwit) voor de Aboriginals.”

Mooiste ontmoeting

„Een verwaarloosde Aboriginalvrouw die dronken met een lege fles zwaaide en onverstaanbare taal schreeuwde. Ik heb haar voorzichtig benaderd en we zijn op een bankje gaan zitten. Een echt gesprek voeren was onmogelijk gezien de staat waarin zij verkeerde.”

Droom

„Lange reizen in Europa met onze eigen 4x4-camper.”

Favoriet adres

„Het kamp Gregory Downs aan de Gregory River in Australië. Aan een ondiep, snelstromend riviertje (dus geen krokodillen), omringd door paperbarks en eucalyptusbomen. Met een dik touw dat aan de bomen hangt, kun je je door de stroom laten meevoeren.”

