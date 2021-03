Mijn coronamaatje & ik: ’Manon bracht me vriendschap én een topconditie!’

Wie: Merel Brons (42, journalist)

Coronamaatje: Manon Bruijn (46, docent basisonderwijs), beiden uit Haarlem

„We leerden elkaar kennen net voor de eerste lockdown, zo rond februari 2020, in de sportschool in Haarlem. We dronken na onze individuele training aan de bar een kop koffie. De keren erna kletsten we wat. Over sport, over werk.

Toen we niet lang daarna hoorden dat er misschien een lockdown kwam waarbij de sportscholen ook op slot gingen, wisselden we nummers uit, in de hoop dat we samen iets konden verzinnen om toch te trainen. Ik maakte een appgroep aan met andere vrouwen uit de sportschool ook door wilden, alleen kwam daarmee niet echt van de grond.

Improviseren

Met Manon was het anders, we wilden allebei graag en bekeken al snel de opties. ’Duinen! Morgen! 9 uur!’ Stonden we daar bij onze eerste sessie: allebei braaf met elastieken en gewichtjes in ons tas, in de regen. We merkten al snel dat er een klik was. We houden allebei niet van lanterfanten en gaan voor de volle honderd voor een zo zwaar mogelijke training.

Toen de scholen dicht moesten, moest Manon improviseren in haar onderwijs op afstand. Ik werkte altijd al thuis, maar had nu opeens ook mijn hele gezin thuis. De uurtjes dat wij met elkaar konden sporten waren heerlijk om even met elkaar te praten en te knallen. Ik had eigenlijk geen andere vriendinnen met wie ik dat op deze manier zou doen.

Ook op het persoonlijk vlak was er een klik. Manon is direct en recht door zee. Ze zegt wat ze bedoelt. Ik denk dat ze dat ook in mij herkent: ik ben een open boek. Ik heb vanaf het eerste moment het gevoel gehad dat we alles tegen elkaar konden zeggen en met elkaar konden delen.

Bikkelen

Het is bijzonder te merken dat je in zo’n korte tijd zo’n hechte band op kunt bouwen met iemand die je daarvoor niet eens kende. Ik kan haar niet meer uit mijn leven wegdenken. En ergens voelt het ook alsof ze er altijd is geweest. Het heeft een vriendschap voor het leven gebracht. En een topconditie! Manon is een echte bikkel op het gebied van sport. Ze lift met gemak 100 kg de lucht in. Door haar wil ik nog harder trainen: ze inspireert en motiveert me.

Daarnaast is ze net zo gek op borrelen en lekker eten als ik. In de tijd dat de restaurants weer even open waren, was het heel grappig om elkaar in een jurkje in plaats van een trainingspak te zien en lekker aan de wijn te gaan. Manon is een prettige toevoeging in mijn leven!”