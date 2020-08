Dit zijn de lekkerste gevulde koeken (volgens de redactie)

Gevulde koeken mag je rustig in hetzelfde rijtje zetten als Hollandse Nieuwe en stamppot: typisch Nederlands en bovendien ontzettend lekker!

Al zijn de ronde koeken van boterdeeg, gevuld met amandelspijs, niet de meest caloriearme producten in de supermarkt.

Overigens hebben ze het in de Kop van Noord-Holland, Noord-Brabant en Salland ook wel over vulkoek en in het zuiden smikkelt men van een ’gevuld heertje’ of ’gevulde herenkoek’.

Wat direct opviel in de supermarkten: ze worden houdbaar verpakt en vers verkocht, met dit grote verschil dat de verse koeken een stuk krokanter zijn. Mijn verwachting was dan ook dat de voorverpakte gevulde koeken tijdens de test als eerste zouden afvallen. En zo geschiedde, want, zo bleek op de redactie, het oog wil ook wat! De langer houdbare koeken hadden alle een „overdreven glanslaagje” en zagen er in tegenstelling tot de verse „wat bleekjes uit”. „Dit ligt ongetwijfeld in het onderste schap”, riep een collega. „Gevuld? Waarmee dan?” klonk het bij het proeven van de Sondey-koeken van Lidl. Ook de verpakte koeken van Dirk, Albert Heijn en Aldi moesten het veld ruimen. Alleen de niet-verse van Jumbo konden er volgens de fijnproevers ermee door, wat in een vijfde plek resulteerde.

Welke ook in de smaak vielen? Op een de verse gevulde koeken van Dirk die met 35% ook meer amandelspijs bevatten. Gevolgd door de verse van AH, Jumbo en Marqt, waarbij laatstgenoemde als enige vierkante koeken verkoopt! Je moet toch wat om je in dit koekengeweld te onderscheiden.

1)

Volgens mijn collega’s de onbetwiste winnaar: de verse gevulde koeken van Dirk. „Een brosse koek én gevuld met goede spijs.” „Mooi krokant korstje, uitstekend!”

€1,20 per 2 stuks

2)

De verse koeken van AH deden ook goede zaken. „Een frisse look” en „lekkere spijs”. Een enkeling vond „de smaak wel goed, maar de koek toch te zacht.”

€1,96 per 4 stuks

3)

Daar is Jumbo met zijn verse variant. „Erg zacht, maar met een frisse citroensmaak”, zei een collega. Een ander had het juist over „een gekke nasmaak, van een net afgewassen bord.”

€1,38 per 2 stuks

4)

Marqt op een vierde plek met hun vierkante koeken. Al moet ik een kritische kanttekening maken: drie keer ving ik bot omdat ze blijkbaar maar een paar keer per week worden geleverd. „Mooie smaakaccenten.” Wel aan de dure kant.

€1,89 per stuk

5)

Jumbo completeert met zijn voorverpakte variant de top 5, al liep men niet over van enthousiasme. „Wel oké, het gaat.” „De buitenkant is krokant maar niet droog.”

€1,39 per 400 gr.

