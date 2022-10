Drop met... zeewier, het bestaat!

Het is even na twaalven wanneer ik bij de snoepkraam van Willem Klepper arriveer. Deze vrijdag staat hij op de markt van Castricum en mensen staan in de rij om allerlei lekkers te kopen. „Vandaag neemt een medewerkster na vele jaren afscheid en we werken ook nieuwe mensen in. Ik vond het belangrijk om erbij te zijn”, vertelt Klepper senior die in 1990 in Alkmaar met de verkoop van snoep en drop begon.

Dat deed hij 25 jaar met veel plezier en met succes. Toen Willem in 2015 een zacht, zoet jubileumdropje maakte – bij toeval zonder dierlijke gelatine of gluten – werd dit een grote hit. Van heinde en verre kwam men terug voor dat dropje.

Zoon Huub, voorheen werkzaam bij onder meer Coca-Cola en Heineken, werd erbij gehaald om deze oer-Hollandse drop groot te maken. We zijn nu vijf jaar en vier smaken verder. Echte dropliefhebbers beamen dat het om ’de beste drop ooit’ gaat.

Willem Klepper weet nog hoe hij kort na de start van Klepper & Klepper tussen de dropreuzen op een beurs stond. „Ze vroegen zich af wat wij daar als nieuwkomers te zoeken hadden. Mooi dat we er nog steeds zijn, haha!”

Vader en zoon waren na mild-zout, volzoet, honing en laurier een tijd op zoek naar een nieuwe, vijfde smaak. Het werd ’pittig zout’, op smaak gebracht met... zeewier! Hoe komt een mens daarop?

„We kregen van veel mensen de vraag of we een nóg zouter dropje hadden omdat ze mild-zout niet genoeg vonden”, vertelt zoon Huub. Het mocht ook weer niet een doodgewoon dubbelzout dropje worden. Huub: „Eerst was het idee om salmiak te gebruiken, maar dat maakte de drop veel te zout.”

Willem: „Ik vind het mooi om bijzondere ingrediënten toe te voegen. Denk aan Keltisch zeezout of honing uit de Biesbosch. Op een dag schoot het me te binnen: zeewier! Dit wordt ook wel het voedsel van de toekomst genoemd. Ik ben me erin gaan verdiepen en ontdekte dat zeewier schelp- of schaaldieren kan bevatten, terwijl we alleen dropjes zonder allergenen maken. Na lang zoeken vonden we een partij die biologische zeewier op het land kan kweken.”

Vijf hoeken

Het duurde bijna twee jaar voordat de receptuur goed was. Willem: „Zal ik je eens een mislukking met zeewier laten proeven?” Dit iets dikke dropje is mooi zacht, maar op een of andere manier lijkt het een doodgewoon dubbelzout dropje. Dan komt Willem met het eindproduct: een dun schijfje met vijf hoeken. Plotseling komt die smaak van de zee naar boven.

„De vorm van het dropje blijkt doorslaggevend. Het is umami, de hartige smaak die na zoet, zout, zuur en bitter ook wel de vijfde smaak wordt genoemd. Daarom hebben we voor een vijfhoek gekozen.”

Drop gaat inmiddels verder dan zacht/hard en zout/zoet. Ook umami, de vijfde hartige smaak, combineert goed met drop.

Ook bij de ontwikkeling van de honingdrop werd duidelijk hoe belangrijk de vorm is. „We hadden eerst een klein honingdropje gemaakt waarin maar liefst 12 procent honing zat. De meeste producenten gebruiken veel minder dan 1 procent, toch proefden de mensen bij de onze niet zoveel honing. Totdat we er een rond schijfje van maakten en de mooie honingsmaak tevoorschijn kwam omdat het oppervlak grotere delen van de tong raakt.”

Huub: „We hebben weleens partijen mild-zoete drop gehad waarbij mensen vroegen of we onze receptuur hadden veranderd. Na onderzoek bleek dat deze drop net een millimeter dikker was door een afstelling in de fabriek. Zo zie je maar hoe belangrijk vorm en dikte zijn.”

Ondertussen verkopen vader en zoon de drop in Scandinavië waar men ook graag drop eet. Bovendien in Canada: „Een verkoper die gespecialiseerd in Hollandse producten is, had gehoord dat er een nieuwe smaak was. Hij wilde het meteen hebben.”

Ondertussen blijft Willem dromen van meer dropavonturen. „Ik zou graag iets willen doen met anijs, een mooie vergeten smaak. Maar ook typische trekdrop, al is het een uitdaging om die zonder gelatine te maken. Drop is een prachtig Hollands product, je kunt er alle kanten mee op.”