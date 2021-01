Dit is het meest simpele (en lekkerste!) recept voor spaghetti aglio e olio

Ingrediënten voor 2 personen:

450 gram spaghetti (vers of gedroogd)

Halve bol knoflook, gepeld

120 ml olijfolie

1 theelepel gedroogde rode chili

1/2 citroen

Handje bladpeterselie, fijngehakt

Geraspte Parmezaanse kaas (naar smaak)

Zout

Spaghetti aglio e olio bestaat uit – de naam zegt het al – knoflook en olijfolie. Dat zijn de grootste smaakmakers. Wat verse peterselie en geraspte Parmezaanse kaas maken het pastafeest helemaal compleet. Veel ingrediënten heb je dus niet nodig. Zorg er daarom wel voor dat je voor de beste (verse) spaghetti, knoflook en olijfolie gaat. Het zal het waard zijn, geloof ons.

In de geweldige foodie film Chef (waar nu ook een serie op Netflix van is: The Chef Show) maakt hoofdpersonage Carl Casper (gespeeld door Jon Favreau) deze spaghetti om Scarlett Johansson te verleiden. Dat lukte.

Zo maak je hem

Zet een pan met kokend water op en maak ‘m lekker zout. Kook de pasta al dente, volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Snijd ondertussen de knoflook in dunne plakjes. Verwarm de olijfolie in een ruime pan op laag vuur. Bak de knoflook rustig in de warme olie. Houd het goed in de gaten: de knoflook mag absoluut niet verbranden natuurlijk. Zodra de knoflook begint te bruinen, haal je de pan van het vuur. Bestrooi met de gedroogde chili.

Giet de spaghetti af, maar houd een kopje pastawater achter. Doe de pasta bij de knoflookolie in de pan en bestrooi met de peterselie. Meng door elkaar en voeg eventueel wat van het pastawater toe om de spaghetti romig te maken. Knijp de citroen erover uit en bestrooi met de Parmezaanse kaas.