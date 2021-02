Dit hotel in Goirle vinden wij een echte aanrader

Midden tussen de rechttoe rechtaan huizen en op een steenworp afstand van het centrum van Goirle staat daar opeens de prachtige Jugendstil-villa van Stella Suites. Alsof het met een kermisgrijper ergens uit Oostenrijk is weggehaald en in Goirle, of all places, is neergezet. Een opvallend en prachtig gebouw.

Rond 1905 vertrok handelsman Frits van Puijenbroek op zijn 24e naar Roemenië. Daar ontmoette hij Sultanica Ionescu, ook wel Stella genoemd. Een Wit-Russische dame van goede afkomst en met een adellijke uitstraling. De twee werden smoorverliefd en hij haalde haar in 1913 naar Nederland, waar hij dit onderkomen voor haar kocht. Als dat geen echte liefde is!

Ruim 40 jaar waren de twee gelukkig in Huize Stella. Met Frits liep het niet al te best af: hij verdronk tijdens een vispartijtje in de Biesbosch. In 1958 droeg Stella de villa tegen een jaarlijkse bijdrage van 1620 gulden over aan de rooms-katholieke kerk.

Nadat de kerk afstand van het huis deed, woonden er verschillende mensen totdat huidig eigenaresse Marleen die hier als kind speelde, er in 2019 Stella Suites van maakte. Een grondige renovatie met respect voor de rijke historie volgde. De vloeren in onder meer het souterrain en keuken, voor en vast ook na corona als ontbijtruimte benut, zijn in originele staat teruggebracht.

De acht suites zijn met passend design ingericht. Kan dat in sommige (boetiek)hotels wat bedacht en steriel overkomen, hier is dat niet het geval: alles past weliswaar bij elkaar, maar komt overal en nergens vandaan.

De art deco-glazen in de industriële kast van de zogeheten ’trust-bar’ (je pakt wat je wilt en schrijf naar eer en geweten op wat je hebt genuttigd) zijn antiek en daardoor allemaal verschillend. Op de muren poedertinten als aarderood, zonnig geel in het souterrain en in de kamer van ondergetekende poederig mintgroen, geheel in Jugendstil-stijl, met bijpassende muurtegels in de badkamer.

De zwarte visgraatvloer en de goudkleurige accessoires als een kledingrek en bijzettafeltjes die als nachtkastjes dienen, geven alles weer een luxe uitstraling, al zal het witte, vrijstaande designbad daar ook mee te maken hebben.

Wat vooral opvalt, is het donkergroene beddengoed. Verfrissend, tussen het doorgaans knisperend witte linnen van andere hotels! Grappig hoe zo’n klein detail een geheel ander gevoel kan geven.

De liefde van Frits en Stella leeft voort in Stella Suites. Door het hele pand heen hangen ingelijste prenten van het verliefde koppel.

In ’t kort

Interieur

Bedacht maar niet te bedacht design met grappige elementen als jungleprint kussens en goudkleurige accessoires.

Locatie

Hartje centrum van Goirle, met alle winkels op loopafstand en eigen parkeergelegenheid.

Service

Brabantse hartelijkheid en overduidelijke trots op de geschiedenis van het pand die enthousiast wordt uitgelegd. En een handgeschreven briefje op bed!

Praktisch

Vanaf ongeveer 139 euro per nacht

stellasuites.nl