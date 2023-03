75-plusser heeft actief seksleven, jongere doet ’het’ juist minder vaak

Dat blijkt uit gegevens van de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opvallend is dat jongeren ’de daad’ in tegenstelling tot ouderen juist steeds minder verrichten. Vooral jongeren van 16 tot 25 hebben minder vaak seks, terwijl de 75-plussers ’het’ ten opzichte van 2014 juist vaker doen.

Verrassend? „Welnee”, zegt seksuoloog Astrid Kremers van sexuoloog.nl. „Het wordt vaak geframed alsof seksualiteit slechts voorbehouden lijkt te zijn aan jonge en gezonde mensen, maar dat is onzin.”

Aan seks hangt immers geen leeftijdsgrens én seks is gezond. „Een plezierig seksleven heeft positieve effecten op lichaam, geest en je relatie.” Kremers wil benadrukken dat de term ’plezierig’ daarbij van groot belang is. „Het gaat er niet om dát je een seksleven hebt, maar dat wát er gebeurt plezierig is.”

In de Gezondheidsenquête van het CBS, RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland is aan mensen van 16 jaar en ouder de vraag voorgelegd of zij het afgelopen jaar geslachtsgemeenschap hebben gehad. In 2022 beantwoordde 69,7 procent van de mensen die vraag met ’ja’. Dat aantal ligt lager dan in 2014: toen gaf 74,5 van de ondervraagden aan seksueel actief te zijn.

Maar 75-plussers bedrijven in vergelijking met 2014 dus juist vaker de liefde.

Volgens Kremers heeft dat onder andere te maken met de generatie van nu. „De mensen die nu 75 jaar en ouder zijn, hebben de seksuele revolutie in de jaren 60 meegemaakt. Voor velen van hen is intimiteit en erotiek een belangrijk onderdeel van het leven.”

Kremers vertelt dat ouderen ook steeds makkelijker de weg naar haar seksuologiepraktijk weten te vinden. „Dat heeft ermee te maken dat zij zichzelf ook een fijn seksleven gúnnen en dit graag willen vormgeven op een manier die goed voor hen voelt.”

Overgewicht

Het is een zelfversterkend effect. „Wie prettige seksuele ervaringen opdoet en fijne herinneringen maakt, krijgt ook meer zin in seks”, legt de seksuoloog uit. Het is volgens haar goed dat het taboe van seks onder ouderen eraf gaat. „We vinden het misschien een ongemakkelijk idee dat ouderen nog seks hebben, maar veel ouderen hebben nog seksuele gevoelens en romantische behoeftes. Het is belangrijk om dat te erkennen.”

Uit dezelfde Gezondheidsenquête blijkt dat we op het gebied van voeding en levensstijl vorig jaar veelal minder gezonde keuzes hebben gemaakt. In 2022 had meer dan de helft (50,2 procent) van de volwassenen overgewicht.

Dat is precies evenveel als in 2018 bij de start van het Nationaal Preventieakkoord, waarin afspraken van de rijksoverheid staan die onze leefstijl moet helpen verbeteren.

Ook het aantal mensen met obesitas is gelijk gebleven: 15,1 procent van de Nederlanders kampt met de ziekte.

Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en specialist op het gebied van obesitas, noemt de nieuwe cijfers ’zorgelijk’. „Desalniettemin lag het helaas in de lijn der verwachting: onze voedsel- en leefomgeving stimuleert simpelweg volks-ongezondheid.”