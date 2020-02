Oproep: slaapt u liever in een hotel of Airbnb?

Ruim tien jaar geleden had nog niemand van huizenaanbiedsite Airbnb gehoord, inmiddels is het een vaste waarde voor veel reizigers. Al zijn er ook genoeg avonturiers die de voorkeur boven een hotel (blijven) geven. VRIJ is benieuwd; wanneer u op stedentrip gaat, waar ligt dan uw voorkeur, bij een hotel of Airbnb? Waarom kiest u bij een stedentrip juist liever voor een Airbnb, of juist een hotel? Wat vindt u het grootste voor- of nadeel van het een of het ander? Wat was het mooiste verblijf, en in welke stad, ooit? Wat voor avonturen heeft u al eens in een Airbnb beleefd? Welke hotelankedote tijdens een stedentrip zal u altijd bijblijven?

Graag horen we uw mening en onderbouwing over dit onderwerp via [email protected].

Een bloemlezing van alle inzendingen zal worden meegenomen in het eerstvolgende VRIJ Magazine.