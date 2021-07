In Disney’s nieuwste hotel komen fans niets te kort

Superhelden alleen voor kinderen? Wie dat denkt, is nog niet in Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel geweest. Niet zo gek ook, want Disneyland Parijs’ nieuwste trots opende pas vorige maand zijn deuren.

Het splinternieuwe viersterrenhotel mag dan volledig in het teken van Marvels grootste superhelden staan, volwassen is het met zijn imposante lobby, twee restaurants, een skyline bar en de sportfaciliteiten van de Hero Trainingzone, inclusief een groot verwarmd binnen- en buitenzwembad.

Van de entree tot de restaurants en de kamers: alles is groots opgezet en luxe gedecoreerd. Kleuren als grijs, rood en zwart verwijzen naar de superhelden, maar ook naar het kosmopolitische New York. Zo is het lijnenspel op het tapijt in de lange gangen een knipoog naar de skyline van de stad, evenals de immense kristallen kroonluchter, dé blikvanger van het Manhattan restaurant.

"Daar staat Spider-Man ineens voor onze neus"

Wandelend door het hotel zien we overal (subtiele) verwijzingen naar Marvel-fiiguren. Van de levensgrote stripwand achter de receptie in de lobby tot het Black Widow-toetje in de restaurants en natuurlijk de Jack Kirby Legacy Gallery, de man aan wiens brein vele superhelden zijn ontsproten. Wie een favoriete held heeft, kan terecht in een van de themasuites waar onder meer Captain America, Thor of Spider-Man een hoofdrol spelen.

Wij verblijven in een standaard superior kamer waar Black Panther de scepter zwaait. De levensgrote wandspiegel is tegelijkertijd een tv. De onbeperkte toegang tot Marvel- en Disneyfilms dankzij Disney+ is een leuk extraatje.

De Marvel-kunstcollectie van het hotel is een van de grootste ter wereld en overal terug te vinden. Zo vormen de levensgrote schilderijen op de koppen van de lange gangen welkome herkenningspunten.

Hoe volwassen ook, natuurlijk voelen we ons in dit hotel met zijn bijzondere hoofdrolspelers weer even kind. Als Spider-Man ineens voor onze neus staat bijvoorbeeld en weer even snel is vertrokken. Bij het ’Super Hero Station’ krijgen we wat meer tijd voor een selfie met de superheld en worden we in de nagebouwde decors van Marvel-klassiekers als Thor, Avengers en Iron Man zelf onderdeel van beroemde scènes.

Minstens zo blij wordt het kind in ons van de Disneylandparken die op steenworp afstand van het hotel liggen. Een wandelingetje van amper tien minuten brengt ons bij de ingang van beide themaparken waar hard wordt gewerkt aan de opening van een Marvelsectie die in 2022 zal worden geopend. Tot die tijd komen fans dankzij Disney’s nieuwste hotel nu al niets te kort.

In ’t kort

Locatie

Op ongeveer tien minuten wandelen van de twee Disney-parken, de wandeling gaat door Disney Village met horeca en winkeltjes.

Inrichting

Luxe materialen. Veel grijs, zwart en rood.

Service

De beroemde Disneyservice staat voorop, waardoor het jeaan niets ontbreekt. Er is zelfs een Marvel Designstudio waar kids kunnen leren striptekenen.

Praktisch

Inchecken doe je tot vanaf zeven dagen voor aankomst.

Kamernummer ontvang je per mail of sms. Je hoeft bij de receptie alleen je kaart op te halen waarmee je tegelijkertijd toegang hebt tot de

Disney-parken.

disneylandparis.com