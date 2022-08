De kolibrievlinder is een bezige bij

Premium Binnenland

Zelden zo’n droge zomer gezien: kan de natuur het aan?

Het is een mooie zomer in ons landje. De zon schijnt uitbundig bij staalblauwe luchten en het regent weinig. Maar waar de mens een koele duik neemt en naar de kraan of de koelkast loopt voor een verfrissend drankje, kreunt de natuur onder de droogte. Of loopt dat wel los?