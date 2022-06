Deze sedans met een hoogstaand imago koop je voor 5000 euro

Occasionselectie

Jaguar X-Type (2001 – 2009)

De X-Type heeft een stijlvolle, maar toch sportieve uitstraling en je maakt er in alle comfort jouw kilometers mee. Daarbij is zijn V6 benzinemotor een genoegen om naar te luisteren. Het gemiddelde brandstofverbruik schommelt rond de 1 op 10. De reguliere versies zijn bijna even prettig in het gebruik als een grotere Jaguar. Zoek je iets uitdagends, kies dan een ‘Sport’-uitvoering. Het was even zoeken, maar wij vonden bij een autobedrijf in Harderwijk een hele fraaie ‘Business’-versie (2005, 145.000 km) voor € 4.950.

Mercedes-Benz C-Klasse (2000 – 2007)

Om te genieten van het rijcomfort van de C-Klasse, hoef je heus niet de dikste motorisering te kiezen. Aan een ‘gewone’ viercilinder heb je al een fijne auto, die moeiteloos 1 op 12 rijdt. Zo’n Mercedes is een weldaad, vooral op langere ritten. Een combinatie van het geboden rijcomfort en een stel stevige voorstoelen. Daarbij stuurt een C-Klasse ook prettig, omdat-ie achterwielaangedreven is. In Roosendaal vonden we deze C180 met lichtmetalen wielen (2003, 152.000 km) voor € 4.499.

Volvo S60 (2000 – 2010)

Het lijkt het recept voor een geslaagde sedan: een fijn onderstel en uitstekende stoelen. Daar kunnen ze bij Volvo over meepraten! Ook dit type S60 wordt door zulke eigenschappen gekenmerkt. De reguliere 2.4-liter benzinemotor draait soepel en is aangenaam stil. Ook met een automaat scoor je een verbruik van 1 op 11. Volvo’s zijn echte kilometervreters, maar bij een autobedrijf in Landsmeer adverteren ze voor € 4.950 met een 2.4 ’Sports Edition’ uit 2004 met slechts 141.000 km.

Oordeel van de Wegenwacht

Jaguar X-Type

Een losse stekker achter het instrumentenpaneel maakt dat de Jaguar niet meer start. Het is even prutsen, maar de Wegenwacht lost het op. Zo ook wanneer de individuele bobines zomaar de geest geven. Er zit een brandstofpompje tussen de twee helften van de tank. Wanneer dat onderdeel niet werkt, sta je ondanks een halve tank benzine stil.

Mercedes-Benz C-Klasse

Een kapotte module van het contactslot legt heel de C-Klasse stil. De Wegenwacht kent een noodgreep, maar die module moet in de werkplaats worden vervangen.

Bij exemplaren met hoge kilometerstanden kunnen de achterveren breken. Diverse elektrische storingen kunnen worden teruggeleid tot een kapotte remlichtschakelaar.

Volvo S60

Deze S60 heeft een aantal stekkers vlak onder de voorruit waar gemakkelijk vocht en vuil bij komen en waardoor storingen kunnen optreden. Het is priegelwerk, maar de Wegenwacht maakt het schoon en verhelpt zo de klachten. Schurende bijgeluiden bij de achterwielen worden veroorzaakt door losgelaten remvoeringen in de handremtrommels: dat duidt op matig onderhoud.

Ons advies

Wanneer je jouw autohart volgt, is zo’n Jaguar niet te versmaden. Maar in alle nuchterheid zouden wij van dit drietal met de Mercedes naar huis gaan.

