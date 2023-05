Uitgelegd: het verschil tussen jam, marmelade en compote

De belangrijkste verschillen zitten in de textuur en hoe je die verkrijgt. Wij leggen de verschillen tussen de drie hieronder uit.

Jam

De bekendste van allemaal is natuurlijk jam. Je vindt ze in alle soorten, maten, kleuren en smaken en iedereen heeft wel een potje of twee in de voorraadkast staan.

Jam is een dik mengsel, meestal gemaakt van fruit met suiker en pectine. Pectine zorgt voor de dikke maar toch smeerbare structuur en voorkomt dat het brokkelig wordt, wat bij gelatine vaak wel het geval is.

Compote

Een compote heeft meer weg van een moes dan jam en wordt ook gemaakt van fruit en suiker. Het grote verschil is dat het niet zo stevig is en er wordt dan ook geen pectine of ander geleermiddel aan toegevoegd.

Vaak zitten er ook nog stukjes fruit in verwerkt, wat het weer onderscheidt van een traditionele moes.

Marmelade

Dan is er nog marmelade. Ook hier wordt fruit en vaak ook nog suiker gebruikt, maar het zijn vooral de stukjes schil die zorgen voor een opvallende structuur en smaak. Dat is meteen het grootste verschil tussen marmelade en jam.

Marmelade is door het weglaten van pectine een stuk beter smeerbaar dan jam, maar om toch een wat dikkere structuur te creëren wordt het geheel vrij lang (in)gekookt.