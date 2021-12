Wat je vooral wel en niet moet doen als je coquilles wil bereiden

Do’s

Koop je coquilles zo vers mogelijk. Het liefst bij de visboer natuurlijk en vlak voor je ze gaat bereiden. Bewaar ze dus niet drie dagen in de koelkast voordat je ze gaat bakken. Heb je geen visboer in de buurt? Kies dan de ingevroren variant en ontdooi ze een dag van tevoren in de koelkast.

Dep je coquilles altijd droog voordat je ze gaat bakken. Hoe droger de coquilles, hoe mooier ze zullen schroeien. Dep ze eerst voorzichtig droog met een paar vellen keukenpapier. Geef de coquilles daarna een snuf zout en wacht 15 minuten (dit zorgt voor extra uitdroging). Dep ze daarna opnieuw droog met wat schoon keukenpapier.

Kruid je coquilles op voorhand met zout en peper. Zout is lekker én maakt de coquilles dus iets droger, zwarte peper zorgt voor extra diepte.

Bak je coquilles altijd kort en op hoge temperatuur. Twee minuten per kant is een goede richtlijn, al is dat bij kleinere exemplaren vaak nog wat minder. De truc is om te kijken wanneer er zich een mooi korstje begint te vormen. Dit is het moment om de coquille om te draaien.

Don’ts

Wil je je coquilles op smaak brengen met andere specerijen (zoals paprikapoeder of kerrie), doe dit dan niet op voorhand, maar pas nadat je ze van het vuur hebt gehaald. Doe je dit wel op voorhand, dan zullen de specerijen zich gaan vormen tot een natte pasta die niet erg smakelijk is. Gewoon een snufje vlak voor het serveren dus!

Overdrijf trouwens niet met dit soort smaakmakers: coquilles hebben een delicate smaak die je niet wil overschaduwen door te krachtige marinades. Een goed gedoseerde snuf (van bijvoorbeeld gerookt paprikapoeder, of vadouvan) kan natuurlijk wel erg lekker zijn.