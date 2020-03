Recept van de dag: linzen met worst

Wat zal die een plezier hebben dat iedereen met haar meekwaakt. Maar niet bij ons. Hier staan al ruim tien jaar iedere week twee vegetarische recepten en daar laten we het bij. De vegetarische industrie wordt al genoeg gespekt! Grinnik.

Nodig voor 4 personen:

• 300 gr linzen, gedroogd (het kan ook met linzen uit blik natuurlijk)

• 2 tenen knoflook, fijngehakt

• 2 stengels selderij

• zout

• 6 saucijsjes

• 100 gr gezeefde tomaten

• ½ theel cayennepeper

Bereiden

Doe de linzen in koud water met een teen knoflook en een stengel selderij. Beetje zout erbij en breng aan de kook. Laat 20 minuten pruttelen. Fruit in een andere pan nog wat knoflook en selderij, bak de worst mee en voeg gezeefde tomaten en wat cayennepeper toe. Breng aan de kook, laat pruttelen. Laat de linzen uitlekken, doe ze bij de andere pan. Meng. Laat nog even samen wennen. Lekker en eenvoudig. En nu de supermarkten ophouden echt vlees te verkopen, is het echt tijd om weer naar de echte slager te gaan. Oké?