Dit is de oplossing voor een woekerende waterlelie

Elke week behandelen we in VRIJ woon- en tuinvragen van lezers. Vandaag: De waterlelie in onze vijver was het eerste jaar heel mooi. Nu groeien de bladeren steeds hoger de lucht in, net als de bloemen. De lelie bedekt opeens bijna de hele vijver. Bijsnoeien helpt niet. Wat nu?

De uit z’n krachten gegroeide lelie vervangen is een structurele oplossing. Ⓒ foto Getty Images