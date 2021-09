Bij het Rotterdamse restaurants MARA by Flipp zijn ze wars van trends (en dat is maar goed ook)

Premium Verhalen achter het nieuws

Julia (55) viel 45 kilo af en begon haar eigen sportschool: ’ik vond geen geschikte’

In onze nieuwe rubriek ’Zo (on)gezond leef ik’ zijn we nieuwsgierig naar de leefstijl van VROUW-lezeressen. Vind jij het belangrijk om gezond te leven? Ben jij veel aan het sporten om in shape te blijven? Of geef je er juist geen klap om hoe je eruitziet en wil je bovenal gelukkig zijn? Of heb je mi...