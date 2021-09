Zoals ’t hoort: het Rotterdamse restaurant MARA by Flipp gaat weer voor het vertrouwde à la carte

Financieel

Britse McDonald’s-vestigingen zitten zonder milkshakes

McDonald’s zit zonder milkshakes in al zijn Britse vestigingen door bevoorradingsproblemen. Ze zijn er daarom tijdelijk van het menu gehaald. Ook heeft de fastfoodketen in de circa 1250 restaurants in Engeland, Schotland en Wales voorlopig even geen drankjes die normaal in flesjes worden geleverd.