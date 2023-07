Rotterdam is hot, spannend en divers: dit zijn de leukste plekken in de stad

Als Rotterdammer bij een Amsterdamse krant heb ik zware tijden gekend. Zelfs met de belofte van feest en bier was het schier onmogelijk 020’ers hun biotoop te laten verlaten. Inmiddels is Feyenoord de beste, barst het van enerverende evenementen en staan hier de mooiste gebouwen. Rotterdam is hot.

Ⓒ Sasha Lambert