Voor kerstboomhandelaar Peter de Mooij is het áltijd kerst

„Mijn leven lang zit ik al in de kerstbomen. Mijn ouders stonden vroeger op de kerstbomenmarkt in Amsterdam en Leiden. Zo’n 25 handelaren naast elkaar; in bouw- en tuincentra kon je ze nog niet kopen. Als jochie ging ik altijd mee en als er goed was verkocht, doken we de kroeg in, ik aan een balletje gehakt en sinas. Echt een uitje.

Mijn ouders waren de eersten die hun bomen uit Luxemburg haalden. Tot dan toe werden er vooral Nederlandse bosbomen verkocht, geen kweekbomen. In Luxemburg was de kwaliteit beter. Toen begonnen we twee weken voor kerst met dat werk, de rest van het jaar zaten we in de bloemen.

Verantwoordelijkheid

Nu zijn we het hele jaar bezig. Van januari tot en met maart bezoeken we klanten en kijken we welke dingen we in het bedrijf kunnen veranderen. Zo zijn we nu bezig met ecologisch gekweekte bomen die zo milieuvriendelijk mogelijk worden gekweekt. Voor elke gekapte boom zetten we er weer een terug. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om de planeet groot te houden.

Daarna gaan we naar de grote kwekers in Denemarken en Duitsland waar we grote percelen met wel 200.000 bomen bezoeken. We labelen ze op lengte en kwaliteit. De beste bomen zijn symmetrisch bezet, zoals we dat noemen: mooi vol tot bovenin. Als ze te snel willen groeien, krijg je van die kale stukken onder de piek. Ze moeten niet te lang van tevoren worden gehakt: hoe verser, hoe beter. De mooiste krijgen eerst een lintje, de tweede selectie een label in een andere kleur, totdat we zo’n 150.000 bomen hebben uitgekozen.

Begin november worden de eerste bomen gezaagd. Dan moeten ze nog minimaal drie dagen op het perceel blijven liggen om te acclimatiseren. Een toestel net de bomen vervolgens in en een andere machine hijst ze op pallets.

Halverwege november komen ze binnen en dan gaat het los. De klanten die we eerder dat jaar bezochten, komen ze beoordelen en plaatsen bestellingen. Tot 6 december leveren we ze, daarna komen de nabestellingen.

Feest én extreme drukte

Als de bomen binnenkomen, is het feest, maar tegelijkertijd ontstaat extreme drukte, van vijf uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds, zeven dagen per week. Dan gaat de adrenaline stromen. Hard werken, maar een mooi vak. Het is een unieke branche, steeds weer anders en ik draag wat bij aan de gezelligheid van de maand. Maar het is vooral de winst, zo eerlijk moet ik ook zijn. De hovenier van Huis Ten Bosch belde me ooit voor hele grote bomen voor bij het paleis. Hij wilde er niet veel voor geven, dus ik heb nee gezegd.

Kerst betekent hard werken, maar ik weet niet beter. We vierden nooit Sinterklaas, daar was geen tijd voor. Maar als we eenmaal de cadeautjes onder de kerstboom uitpakten, was daar het voldane gevoel, dan was de drukte voorbij.”