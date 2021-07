Dit zijn volgens lezers de mooiste uitkijkpunten in Nederland

Het afgelopen jaar hebben we Nederland (her)ontdekt. Wat heeft ons land mooie plekjes! Op sommige plaatsen is het extra genieten vanwege indrukwekkende uitzichten.

Richard Fidom tipt er twee: uitkijkpunten Archemerberg en Noetselerberg in Overijssel. „Het leuke is dat ze op een natuurlijk hoog punt liggen.” Eerstgenoemde biedt uitzicht over de IJsselvallei en bij mooi weer kun je Zwolle zien liggen. Vanaf Noetselerberg kun je tot aan Twente kijken.

Paula Kroon schrijft dat uitkijktoren De Potten aan het Sneekermeer haar favoriet is. „Prachtig vergezicht over het meer en het recreatiepark.”

Frans Seuren gaat graag naar Fort Pannerden. „Je kunt tot wel 50 kilometer ver kijken om de riviersplitsing van de Rijn en Waal te bewonderen. Extra mooi op heldere nachten vanwege de sterren!”

De provincie Groningen noemen lezers opvallend vaak. Zo schrijft Siegrid Dijkema dat de Kiekkaaste in Nieuwe Statenzijl tot een van de allermooiste uitkijkpunten van Nederland behoort. „Een prachtig natuurgebied met heel mooi licht om geweldige foto’s te maken, maar ook om van de rust te genieten.”

Schepen

Zelfs na 74 jaar krijg ik geen genoeg van het uitzicht vanaf het Nollestrand in Vlissingen vanwege de schepen die daar heel dicht bij voorbij varen. Maar in Vlissingen is het eigenlijk overal mooi.

Puck Heij

Stilte

De Balg, het uiterste oostpuntje van Schiermonnikoog, is mijn favoriet. Genieten van mooie vergezichten met zicht op zeehonden en vogels met op de achtergrond geruis van de wind. Alleen maar stilte en natuur.

Willem Tates

Polderlandschap

Punt van Reide in Noordoost-Groningen is in Nederland het mooist. Links zie je de rivier de Eems, rechts de polder en aan de overkant van het water kun je Duitsland zien liggen.

Lucas Klok

Panorama

Als je in de buurt bent, mag je museum Forum Groningen niet missen! Vanaf het panoramadak kun je alle kanten op kijken. Met mooi weer is het uitzicht helemaal perfect.

Dennis Venema

Exclusief

Een van de mooiste uitkijkpunten is de startheuvel van golfbaan Tespelduyn in Noordwijkerhout. Daar kijk je uit over de bollenvelden, de duinen en het landschap eromheen. Je kunt Haarlem, Hoofddorp, de Noordzee en zelfs Scheveningen zien liggen. Eén nadeel: alleen golfers met een baanticket mogen de heuvel op.

Adé Konijn