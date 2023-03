Deze foodie-ontdekking deed Tess (31) tijdens een reis door Zuid-Amerika

Herinnering

„We waren vorig jaar februari aan het backpacken door Zuid-Amerika toen we besloten een trektocht te paard door de Copper Canyon in Mexico te maken. Dat is een afgelegen locatie in het noorden waar nog sterk een ouderwetse cowboycultuur leeft. Samen met onze persoonlijke cowboy, José Luis, trokken we een kleine week de natuur in: koken op vuur, overnachtingen in tenten en wassen in natuurlijke warmtebronnen. De omgeving was adembenemend. José Luis was van de ouderwetse soort, waarbij ik als vrouw soms het fysieke werk maar beter aan de mannen kon overlaten. Het simpele cowboyleven voelde zeer bevrijdend.”

Ontmoeting

„Op diezelfde reis deden we in Guatemala een hike waarbij je een inactieve vulkaan (Acatenango) en een actieve vulkaan (Fuego) beklimt. Bijzonder was dat er steeds een straathond met ons meeliep. Een lieve hond die zelfs met ons mee over smalle boomstronken naar de overkant klom. Ik noemde hem onze spirit dog die ons mentaal steunde om de top te halen.”

Gadget

„Met de filter straw kan ik direct water uit de meest vervuilde zoetwaterbronnen drinken en hoef ik niet continu plastic waterflesjes te kopen.”

Advies

„Richt je op slechts een of twee highlights, dingen die je echt wilt doen of zien, en boek daar je reis omheen. Maar neem vooral de tijd. Daardoor leer je de landen echt kennen. Ik kwam bij verborgen pareltjes en ontdekte heerlijk eten dat ik bij een volle agenda nooit had gevonden.”

Voedsel

„Ik eet voornamelijk plantaardig, dus ik stond in Zuid-Amerika waar ze kipliefhebbers zijn, voor een behoorlijke uitdaging. Toch deed ik een leuke foodie-ontdekking: nopales (cactusbladeren). Als je ze goed grilt en er wat grof zout op gooit, krijg je een heerlijke veganistische steak.”

Aanrader

„De kitespot Cabo de la Vella in Colombia is een volledig afgelegen plek bij de grens met Venezuela. Een helse tocht om daar te komen en er is weinig te doen, behalve dat de wind perfect staat om te kitesurfen. Je slaapt in hangmatten en leeft overdag veelal op het water. Prachtig in zijn eenvoud.”

Tegenvaller

„Ik vond de Mendoza-regio in Argentinië wat tegenvallen. Minder magisch dan ik had verwacht. Al is het wel een plek vol heerlijke wijnen.”

