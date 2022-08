Dagrecept: Italiaanse perziksorbet met basilicum

Neem deze frisse perziksorbet, uit het boek Dolce Vita van Letitia Clark (Becht). Maak de siroop: breng de suiker en water in een steelpan aan de kook. Laat 1 minuut zachtjes borrelen (beweeg de pan heen en weer om de suiker te helpen oplossen, roer niet). Haal van het vuur als je een heldere, glanzende, dikke siroop hebt.

Voeg het basilicum toe en laat de siroop in een glazen kan of kom afkoelen. Dek af. Snijd de perziken in stukjes en laat hun smaak intrekken in het citroensap met -schil. Schenk de afgekoelde siroop over de stukjes en laat de smaken enkele uren intrekken op kamertemperatuur. Maal alles (blaadjes, schil en perzikvruchtvlees) in een blender tot een gladde puree. Zeef het mengsel en doe de stukjes basilicum weg die in de zeef achterblijven, maar druk wel alle aroma's en sappen eruit.

Schenk dit mengsel in een ijsmachine en draai vervolgens het ijs. Of: schenk in een ondiep bakje, dek af met bakpapier en leg in de vriezer. Klop het mengsel na 1,5 uur met een garde of pulseer in de blender, leg dan terug in de vriezer. Herhaal nog minstens 2 keer met pauzes van 1,5 uur.

Nodig voor 1 liter:

- 200 g suiker

- 100 ml water

- 20 blaadjes basilicum (gewassen, droog gedept en in snippers gescheurd)

- 750 g zeer rijpe perziken

- geraspte schil en sap van 2 biologische citroenen