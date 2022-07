Dagrecept: Runderreepjes met prei en gehakte pinda

Zo ook bij dit recept uit het boek De chef die je wilt zijn van Andy Baraghani. Snijd het vlees dwars op de draad in dunne reepjes. Klop in een kom 1 el olie, peper, gember, bruine suiker en de sesamolie door elkaar. Leg het vlees in de marinade, bestrooi met 1 tl zout en schep goed om. Zet 20 minuten in de koelkast. Snijd het donkergroene deel van de prei en dan in de lengte doormidden, vervolgens in schuine stukjes van 5 cm. Was de prei en leg apart.

Verhit een grote gietijzeren of rvs koekenpan op middelhoog vuur. Doe er 1 el olie in en maak de pan lekker heet. Leg de helft van de reepjes vlees in één laag in de pan en braad zonder te roeren 2-3 minuten, tot ze bruin langs de randjes worden. Braad de andere kant nog 30 seconden tot ze niet meer roze zijn.

Leg het vlees apart en braad de rest ook zo. Doe dan al het vlees terug in de pan, samen met de prei, boter, azijn en de sojasaus. Bestrooi met zout en roerbak alles een half minuutje, tot de boter is gesmolten, de prei wat is geslonken en het vlees met saus zijn bedekt. Garneer het vlees met de gehakte pinda’s.

Nodig voor 4 personen:

- 450 g bieflappen

- 2 el neutrale olie

- 2 tl versgemalen peper

- 2 tl fijngeraspte gember

- 2 tl lichte basterdsuiker

- 1 tl geroosterde sesamolie

- 2 preien, 1 el sojasaus

- 2 el ongezouten boter

- 1 el sherry-azijn of citroensap

- 40 g grof gehakte pinda’s