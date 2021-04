Column Piet Hellemans: als je als arts een lijdend dier tegenkomt, kun je altijd wat doen

Vraag in een kleuterklas eens wat de kinderen later willen worden en je zal brandweerman, politieagent, filmster, astronaut, zanger of dierenarts horen. Ik wist het als kleuter zeker: als ik later groot ben, word ik dierenarts! Voor mij is deze droom uitgekomen. Ik heb een geweldig vak geleerd.

Diergeneeskunde is een populaire studie, met hoge cijfers voor je eindexamen en wat geluk word je ingeloot en mag je met de studie beginnen. Ik heb drie jaar moeten wachten voordat ik werd ingeloot.

Tijdens de studie merk je al snel dat het vak niet alleen maar dieren beter maken inhoudt; je moet ook dieren laten inslapen, er zijn dierenartsen in de vee-industrie nodig en als dierenarts moet je bijvoorbeeld ook een noodslachting kunnen doen als een dier niet meer kan worden vervoerd.

Tijdens de anatomielessen moet je dode dieren ontleden en tijdens de praktijklessen (coschappen) kom je ook dierenleed tegen. Het is heel begrijpelijk dat sommige collega’s geen vlees meer willen eten als je weet hoeveel leed er achter de vee-industrie schuil gaat.

Bekijk ook: Voorkom onnodig lijden bij je huisdier

Gelukkig stompen de meeste dierenartsen hierdoor niet af, maar leren zij het dierenleed een plek te geven en zetten ze zich dag en nacht in voor beesten om hun leefomstandigheden te verbeteren.

Zo kan ik er beter tegen als ik een gewond dier in het echt zie dan op televisie. Dierenleed op tv frustreert me omdat ik een dier dan niet kan helpen. Als ik dat katje met een gebroken pootje op de praktijk tegenkom, kan ik meteen wat doen.

Als ik in het buitenland vrijwilligerswerk doe om straathonden en -katten te steriliseren, kom ik nog veel meer dierenleed tegen en zijn er minder mogelijkheden om te behandelen dan in Nederland. Maar ook daar doe je wat je kunt met de middelen die je hebt en kun je in ieder geval voor de dieren die je behandelt, echt het verschil maken.

Mijn droom om dierenarts te worden zodat ik dieren kan helpen, is uitgekomen. Als je als dierenarts een lijdend dier tegenkomt, kun je altijd wat doen; bij voorkeur het probleem oplossen, pijn bestrijden of als laatste redmiddel een lijdensweg verkorten.

Maar het kan zomaar zijn dat je op één werkdag een levensreddende keizersnede doet, een rotte kies verwijdert, een dier van uitdroging redt of een ziek dier laat inslapen. Vooral dat laatste is niet makkelijk, maar het hoort er allemaal bij.

Bekijk ook: Zo help je dieren in het wild

Volg Piet op instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl