Er wordt altijd heel moeilijk gedaan over het pocheren van eieren. Dat is jammer want daarom doen we het heel weinig. Ik heb nooit goed begrepen waarom dat gedoe met kolkjesdraaien en azijn is. Nou, ik weet het inmiddels wel, ze gebruiken oude eieren. Die wapperen in het water alle kanten uit. Maar verse eieren blijven compact.