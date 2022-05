Dagrecept: Amerikaanse burgers met toppings naar keuze

Het vlees is hierbij erg belangrijk: het moet voldoende vet bevatten (20 tot 30 procent), want droge burgers zijn niet lekker! Bij rundvlees zijn hals- of riblappen erg geschikt, de slager kan verder helpen en het vlees direct (grof) malen. Dit is een Amerikaans basisrecept die je naar smaak kunt aanpassen.

Verhit olijfolie in een koekenpan en fruit de uien glazig. Meng in een flinke kom het gehakt, de gebakken uien en de Worcestersaus. Zout en peper strooi je vlak voor de bereiding over de burgers. Maak van het gehaktmengsel – zonder hard te kneden – luchtige burgers; zes grote of misschien tien kleinere. Hou wel rekening met het formaat broodjes en het feit dat de burgers wat krimpen. Bak eerst toppings als champignons, bacon en uien.

Grill/bak (eventueel met vet) de burgers kort en op hoge temperatuur tot ze de juiste garing hebben. Leg voor het einde de warme toppings op de burgers. Eindig met kaas, zo blijft alles beter zitten. Vergeet de sla onderop niet, zo wordt je burger minder snel zompig.

Nodig voor 6 tot 10 stuks:

- 1 kilo rundergehakt

- halve ui (50 g, gesnipperd)

- 2 el olijfolie, mayo, ketchup

- 2 el worcestersaus

- peper en zout naar smaak

- brioche of hamburgerbroodjes

- toppings zoals kaas, gebakken champignons, bacon, ui, sla en tomaat