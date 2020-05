Overgewaaid vanuit Frankrijk: botanisch stoepkrijten

Zoeken naar onkruid en daar met stoepkrijten in mooie kleurtjes de naam van de stoepplantjes bijzetten. Dat is botanical chalking. Een trend die zich vanuit Frankrijk door zo’n beetje heel Europa verspreidt. Maar het ís ook ontzettend leuk, want naast dat het de straat wat fraaie kleuren geeft, is het ook nog eens heel handig om zo de mensen die langs de plantjes lopen wat bewuster van de natuur te maken. Daarnaast is onkruid eigenlijk helemaal niet zo overbodig als dat het lijkt. Het helpt namelijk de straat wat verkoeling te bieden en het houdt biodiversiteit op peil.

Hoe doe je mee?

De stoepplantjes kun je meestal vinden in de spleten van paden en muren. Je kunt ook een app of een natuurgids gebruiken om je te helpen bij het uitzoeken welke plant het is. Welke soorten planten groeien bij jou voor de deur en in je buurt? Ga op pad met je stoepkrijt en kom er zelf achter! Om mee te doen met de trend maak je een mooie foto van het onkruidplantje dat je hebt gevonden en zet je ze op sociale media. Vergeet niet de tags #stoepplantjes #morethanweeds #botanicalchalking te noemen.