Lifehack: dit kun je gebruiken als alternatief voor afwasmiddel

In plaats van afwasmiddel zou je volgens Apartment Therapy ook baking soda kunnen gebruiken omdat baking soda vet opneemt.

Hoe gebruik je dat dan precies? Heel simpel: mix een gram of 80 baking soda met een paar eetlepels water, tot je een mooie gladde pasta hebt. Doe rubberen handschoenen aan en gebruik de pasta dan om de voedselresten van je servies te schrobben. Daarna hoef je het alleen nog even met heet water af te spoelen en vervolgens aan de lucht laten drogen. Et voilà!

Handzeep

Nu horen we je denken: kan ik niet gewoon handzeep gebruiken als mijn afwasmiddel op is? Nou, niet altijd. Hoewel handzeep wel antibacteriële eigenschappen heeft die het in principe een vrij effectief afwasmiddel maken, zijn er aan sommige soorten zeep dingen toegevoegd die niet veilig zijn om in aanraking te laten komen met eten.

Een keertje gebruiken kan dus best, maar doe het niet te vaak en zorg vooral ook dat je je afwas extra goed afspoelt als je een keer handzeep gebruikt.

